Aficionados demandan a StubHub por cancelación de entradas para el Mundial

Aficionados del Mundial han demandado a ⁠la plataforma de reventa StubHub Inc. por no haberles entregado las costosas entradas que compraron en el mercado secundario para el torneo.

En una demanda ⁠colectiva presentada a última hora ⁠del martes ante el tribunal federal de Manhattan, los aficionados alegaron que "no recibieron lo que pagaron", ya que StubHub nunca les entregó las entradas prometidas. StubHub no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los aficionados han inundado las redes sociales durante el torneo en Estados Unidos, México y Canadá, culpando a StubHub por las cancelaciones de entradas de última hora y por incumplir sus garantías de que podrían obtener boletos de sustitución.

Muchos titulares de entradas afirman que recorrieron largas distancias para ver los partidos, y que los reembolsos de las entradas les sirvieron de poco consuelo, ya que se quedaron con los gastos de los billetes de avión y el alojamiento.

"Les mintieron y compraron entradas para el Mundial por grandes sumas de dinero, solo para incurrir en enormes pérdidas económicas", reza la denuncia.

"Esto supone un nuevo mínimo para un sector de la venta de entradas deportivas que ha estado plagado de problemas de protección al consumidor una y otra ⁠vez, en detrimento de los aficionados que hacen ⁠que el deporte sea ⁠especial".

StubHub ha culpado a la infraestructura de venta de entradas de la FIFA de ⁠los problemas con la reventa de entradas.

La FIFA había instado a los aficionados a utilizar únicamente su propia plataforma oficial de reventa, afirmando que era fiable.

La demanda reclama una indemnización por daños y perjuicios, de al menos 5 millones de dólares para miles de personas en Estados Unidos que no recibieron las entradas para el Mundial que compraron a través de StubHub, ⁠por presuntas infracciones de diversas leyes de protección del consumidor y de publicidad engañosa.

rrg