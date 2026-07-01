México vs. Inglaterra: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO el próximo juego del Tri en el Mundial 2026

La Selección Mexicana de Futbol ya conoce a su rival para los octavos de final del Mundial 2026. Tras eliminar a Ecuador, el equipo dirigido por Javier Aguirre enfrentará a Inglaterra en un duelo de eliminación directa que se disputará el próximo domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.

Mientras tanto, el Gobierno capitalino prepara un operativo especial para evitar una nueva tragedia durante los festejos de la afición, luego de la muerte de cuatro personas en las celebraciones por el triunfo del Tricolor.

El Tricolor aseguró su pase a la siguiente ronda tras imponerse 2-0 a Ecuador, resultado que consolidó una destacada fase de grupos y elevó las expectativas de la afición.

Su siguiente desafío será Inglaterra, selección que obtuvo su clasificación luego de vencer a la República Democrática del Congo en un encuentro más complicado de lo previsto. Aunque el conjunto africano exigió a los europeos durante varios lapsos del partido, la calidad y profundidad del plantel inglés terminaron marcando la diferencia.

El compromiso representa una nueva oportunidad para que México rompa la barrera de los octavos de final y continúe su camino en la Copa del Mundo.

¿Cuándo y a qué hora juega México vs. Inglaterra?

El partido de octavos de final ya tiene fecha y horario confirmados.

Fecha: Domingo 5 de julio de 2026

Hora: 18:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Ciudad de México

¿Dónde ver EN VIVO el partido?

Los aficionados podrán seguir el encuentro mediante televisión abierta y plataformas de streaming.

Azteca 7

Las Estrellas

Canal 5

Canal Nu9ve

ViX Premium (con Pase Mundial)

App TV Azteca Digital

CDMX reforzará la seguridad tras 4 fallecimientos en Paseo de la Rerforma

A unos días del encuentro, el Gobierno de la Ciudad de México prepara un nuevo operativo para las posibles concentraciones de aficionados, luego de que cuatro personas fallecieran durante los festejos por la victoria de México sobre Ecuador.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que las autoridades fortalecerán los protocolos de Protección Civil, Seguridad y Salud para reducir riesgos en las celebraciones, aunque descartó cerrar el Ángel de la Independencia o instalar vallas en Paseo de la Reforma.

"Prohibir los festejos no resolvería el problema e incluso podría generar mayores riesgos", sostuvo Brugada

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, explicó que colocar barreras físicas podría favorecer aglomeraciones y estampidas, por lo que la estrategia se enfocará en facilitar la movilidad de los asistentes y descentralizar las celebraciones hacia otros puntos de la ciudad.

Analizan Ley Seca y nuevas medidas

Las autoridades también analizan la posibilidad de aplicar Ley Seca, aunque la prioridad es restringir la venta de bebidas alcohólicas en las inmediaciones de Paseo de la Reforma.

Además, se prevé ampliar los espacios públicos donde la población pueda seguir el partido, con el objetivo de disminuir la concentración masiva de personas en el Ángel de la Independencia.

Mientras tanto, la Fiscalía capitalina mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias que provocaron la muerte de cuatro personas durante los festejos del pasado martes y determinar si existió algún factor que detonara el movimiento abrupto de la multitud.