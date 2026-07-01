CCE confía que "en un plazo razonable" habrá un T-MEC fortalecido y oportunidades de inversión

Al asegurar la vigencia del T-MEC hasta el 2036 durante la primera revisión trilateral, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) confió que "en un plazo razonable tendremos un T-MEC fortalecido y con nuevas oportunidades para la inversión".

José Medina Mora, presidente del CCE, dijo que mantendrá un papel activo y cercano a la mesa de diálogo mediante el acompañamiento de una delegación empresarial, buscando asegurar que los intereses productivos del país sigan alineados con las nuevas oportunidades de inversión en la región.

Luego de la primera Revisión Conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sostenida por el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard; el Representante Comercial de EU (USTR), Jamieson Greer; y el ministro canadiense Dominic LeBlanc, el mensaje fue que las tres naciones acordaron continuar trabajando coordinadamente rumbo a la renovación del acuerdo comercial, comentó.

Con este resultado, se ratifica que el T-MEC permanecerá en vigor al menos hasta el año 2036. A partir de este punto, el tratado estará sujeto a revisiones periódicas con miras a una posible extensión por 16 años adicionales, tal como lo estipulan sus propias cláusulas.

El desenlace de este encuentro no tomó por sorpresa a los mercados internacionales ni a los sectores empresariales de los tres países.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) sostuvo que el proceso ha funcionado exactamente de la manera contemplada desde la concepción del tratado, enviando un mensaje de certidumbre y predictibilidad a los actores económicos.

"El sector privado mexicano, en coordinación con sus contrapartes de Canadá y EU, hemos acompañado de cerca a los negociadores durante este proceso y confiamos en que en un plazo razonable tendremos un T-MEC fortalecido y con nuevas oportunidades para la inversión", afirmó Medina Mora.

Desde su implementación el 1 de julio de 2020, el acuerdo ha fungido como un pilar indispensable para profundizar la integración económica y robustecer las cadenas de suministro de América del Norte. Esta sinergia ha impulsado notablemente la competitividad en sectores estratégicos como la agricultura, maquinaria y equipo, equipo eléctrico, y la industria automotriz.

México a la cabeza

Cifras oficiales de organismos estadounidenses respaldan el éxito del tratado en el intercambio bilateral. Datos de la Oficina de Análisis Económico (BEA) de EU revelan que, durante el primer cuatrimestre de 2026, México se consolidó como el principal proveedor de mercancías de Estados Unidos, abarcando el 16.9% de sus importaciones, por encima de Canadá, que registró un 11.3%.

México y Canadá se mantienen como los dos mercados de exportación más importantes para EU. En el periodo de enero-abril de 2026, captaron el 15.7% y el 13.9% de las exportaciones estadounidenses, respectivamente.

La actividad de cara a la consolidación del tratado no se detiene. Se anticipa que durante la semana del 20 de julio de este año, la Ciudad de México sea la sede de la Tercera Ronda Bilateral de Revisión del T-MEC entre las delegaciones de México y Estados Unidos.