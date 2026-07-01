Concentración Multitudinaria Histórica: El Gobierno de la Ciudad de México reportó una asistencia sin precedentes de más de 1 millón 400 mil personas celebrando en las calles; el desglose oficial contabilizó a 484 mil asistentes repartidos entre el Zócalo capitalino y los festivales futboleros de las alcaldías, 820 mil distribuidos en el corredor Reforma-Juárez-Monumento a la Revolución, y 95 mil personas en el Estadio Ciudad de México y sus inmediaciones

⁠Despliegue Médico y Control de Riesgos: La red de salud pública y los cuerpos de emergencia brindaron un total de 1,615 atenciones médicas en carpas y puntos de Fan Fest, reportando el traslado hospitalario de 28 pacientes e informando el lamentable fallecimiento de cuatro personas en las inmediaciones de Paseo de la Reforma. De igual forma, las brigadas civiles decomisaron 6,528 latas de cerveza, retiraron 151 botellas de alcohol y localizaron a seis personas extraviadas

Operación de Transporte y Contingencia Pluvial: Los transportes eléctricos y autobuses dedicados trasladaron a 62,951 usuarios, mientras que la Línea 2 del Metro operó de forma continua transportando a 205,445 pasajeros y extendiendo su horario hasta las 2:00 de la mañana. A su vez, los equipos de limpia y del operativo Tlaloque operaron en jornadas de 24 horas para desalojar un volumen histórico de 15 millones de metros cúbicos de lluvia y resguardar la infraestructura de drenaje

Ciudad de México, a 01 de julio de 2026.* La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó la conferencia de prensa matutina para presentar el informe general y los resultados transversales del dispositivo institucional de vigilancia, seguridad, protección civil y movilidad ejecutado con motivo del penúltimo encuentro de la Copa Mundial de Fútbol en la sede capitalina. La mandataria, acompañada por los titulares de su gabinete legal y ampliado, expuso que las estrategias de descentralización de multitudes implementadas por la administración permitieron gestionar de manera coordinada la concentración social más grande en la historia de la urbe.

Al fijar la postura del gobierno de la de la de la de la capital sobre la masiva respuesta de la afición en el espacio público, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó: “Ayer también vivimos la concentración más grande de multitudes en la historia de nuestra ciudad y probablemente de todo el país. Ayer tuvimos el mayor número de gente jamás registrado en nuestras calles y en el espacio público. Más de 1 millón 400.000 personas salieron a celebrar”. La mandataria ensalzó el pase de la Selección Nacional a la siguiente ronda y analizó el impacto sociológico de la Copa del Mundo en la vida comunitaria: “Aquí es un éxito rotundo ese mundial social del que hablaba la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, aquí es una realidad. Y esa es el mejor mensaje de paz que envía a la Ciudad de México”.

Bajo ese mismo tenor reflexivo, Brugada Molina puntualizó: “Lo que ha ocurrido en estos días justamente es el triunfo del abrazo por encima del aislamiento. Es una victoria de esos abrazos, de esa emoción sobre la indiferencia y del encuentro del encuentro con mucha gente que no conocemos sobre la soledad”.

Resultados del Sector Movilidad y Finanzas Públicas

El Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor Ulises García Nieto, expuso las métricas de rendimiento del plan de transportes interconectados. Precisó que el plan se estructuró con base en el aforo de 87,500 espectadores del estadio y requirió la activación de 389 autobuses para el ingreso y 400 para el desalojo masivo, destacando el uso de 11 trenes ligeros acoplados —el sistema articulado "Ajolote"— y el encauzamiento vial terrestre del grupo en motocicleta conocido como "Pollitos". La red de transporte dedicado movilizó a 62,951 usuarios validados, el servicio de enlace Raid sumó 7,045 pasajeros en 178 unidades, el programa Park and Ride trasladó a 6,113 personas, las plataformas digitales de transporte ejecutaron 24 mil viajes y la flotilla supervisada de taxis seguros completó 119 traslados, a la par de registrarse 629 trayectos de movilidad activa en bicicletas y monopatines.

En lo referente al Sistema de Transporte Colectivo Metro, la Línea 2 operó con frecuencias de 29 trenes por hora en el ingreso —registrando 153,000 pasajeros solo en la estación Tasqueña— y 26 trenes por hora durante la salida, evacuando a un total de 52,360 usuarios y alcanzando una afluencia acumulada de 205,445 personas en la red, cuyo horario general de servicio se prolongó de manera extraordinaria hasta las 2:00 de la mañana, enlazándose con la flota del sistema nocturno Nochebús. El titular de movilidad puntualizó que el CETRAM Huipulco operó de forma continua desde las 12:00 del día hasta la 1:00 de la mañana movilizando a 50 mil personas mediante 14 puntos de transferencia provisional instalados sobre el Viaducto Tlalpan. En el balance general de finanzas y planeación, se hizo constar que el Metro opera bajo una adición presupuestal del 21.6 por ciento en los últimos dos años (equivalente a 5 mil 450 millones de pesos extraordinarios), derivado de un incremento global del 55 por ciento en la inversión pública de la de la de la capital, apoyado por 1,500 millones de pesos del Gobierno Federal gestionados en coordinación con la Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, y las autoridades de Banobras y el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN).

Dispositivo de Inspección, Seguridad y Protección de Derechos

El Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, reportó que el operativo desplegó desde las primeras horas del 30 de junio a más de 15,000 policías de las subsecretarías de Operación Policial, Tránsito, Participación Ciudadana e Inteligencia, distribuyendo a 7,500 efectivos en las inmediaciones del inmueble mundialista, 3,300 en el Zócalo y 4,200 en el Paseo de la Reforma, resguardando además los 18 festivales y la Glorieta de San Jerónimo en Magdalena Contreras. El jefe de la policía informó el inicio de una investigación interna y de derechos humanos ante las denuncias presentadas por colectivos de personas buscadoras que realizaron una movilización en la Calzada de Tlalpan y la Avenida Ermita, reiterando el compromiso indistricto de la corporación con las familias y sus búsquedas legítimas.

Por su parte, el Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto Romero, informó el despliegue de 1,100 servidores públicos civiles destinados a la orientación, control de flujos peatonales y contención de venta informal de alcohol en vía pública en las bocacalles del primer cuadro, Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y el Monumento a la Revolución. En coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil encabezada por Myriam Urzúa Venegas, se confiscaron 6,528 latas de cerveza y 151 botellas de licor, además de aplicarse la suspensión definitiva de actividades a seis establecimientos mercantiles por violar la reglamentación de la ley seca. La Comisión de Búsqueda local y Locatel lograron la localización y reintegración de seis ciudadanos reportadas como extraviados temporales, mientras que la Comisión de Atención a Víctimas (CEAV) activó esquemas de acompañamiento permanente, gastos funerarios y trámites legales ante la Fiscalía General de Justicia para respaldar a los familiares de las personas fallecidas.

Atención Médica e Informe Epidemiológico

La Secretaria de Salud Pública de la Ciudad de México, Dra. Nadine Gasman Zylbermann, reportó que los equipos multidisciplinarios del ERUM, SAMU, CRUM y la Cruz Roja brindaron 1,615 atenciones médicas generales en las 14 carpas del Paseo de la Reforma y puntos de concentración masiva. Las principales incidencias clínicas se debieron a contusiones, fracturas, heridas expuestas, esguinces, crisis agudas de ansiedad e intoxicaciones etílicas severas, ameritando el traslado de urgencia a hospitales para 28 pacientes.

La funcionaria confirmó el deceso de cuatro personas en las inmediaciones de Reforma: tres de ellos correspondientes a un hombre de 44 años, una mujer de 19 años y otra mujer de 48 años (atendida originalmente en la calle de Berna), cuyo diagnóstico oficial determinó fallecimiento por asfixia tras recibir maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar en las calles de Hamburgo y Lancaster. El cuarto caso consignó el fallecimiento de un varón de aproximadamente 30 años de identidad desconocida, quien ingresó de urgencia por un estatus epiléptico, crisis convulsiva y sangrado de tubo digestivo, presentando un paro cardiorrespiratorio irreversible en el nosocomio.

Estrategia Cultural, Clima y Gestión de Residuos

La Secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis López Bayghen Patiño, confirmó la operación de las macro pantallas en Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y el Centro Histórico, registrando un delay técnico en la calle Isabel La Católica que fue solventado a la brevedad. Destacó la afluencia familiar en el Monumento a la Revolución con los grupos Triciclo Circus Band y Mi Banda El Mexicano; la concentración en El Caballito con la presentación de Los Cuisillos; y el ingreso de 3,500 personas en la transmisión del estacionamiento del Palacio de los Deportes con las agrupaciones Los Askis y Cañaveral, además de la animación cultural en la "última milla" de los accesos deportivos con 100 grupos artísticos, comparsas y batucadas.

En el eje meteorológico e hidráulico, el Secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza Hernández, reveló que con las precipitaciones pluviales del 30 de junio se rompió el récord histórico de acumulación para el mes de junio al cerrar con 241 milímetros de agua, superando el máximo previo del año pasado que fue de 232 milímetros. Detalló que la precipitación generalizada arrojó un volumen superior a los 15 millones de metros cúbicos de agua en la Ciudad de México, con acumulaciones puntuales superiores a los 63 milímetros en alcaldías como Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco e Iztapalapa. Ante estos parámetros, el funcionario constató la efectividad del operativo Tlaloque, el cual desplegó a 200 ingenieros en Reforma para el resguardo de coladeras, así como a 50 especialistas en las inmediaciones del Estadio Azteca apoyados por dos equipos Hércules de bombeo de gran capacidad, dos unidades móviles de emergencia, cuatro camiones hidroneumáticos y una pipa de agua tratada, conteniendo encharcamientos sin registrarse afectaciones de gravedad.

Finalmente, el Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Raúl Basulto Luviano, informó que el operativo integral de recolección de residuos sólidos operó bajo un esquema continuo de 24 horas que inició a las 15:00 horas del 30 de junio y concluirá a las 15:00 horas del día de hoy. El plan movilizó a un contingente de 3,000 operarios de limpia divididos en mil trabajadores por turno y coordinados con personal de la Secretaría del Medio Ambiente dirigida por Julia Álvarez Icaza Ramírez. Las cuadrillas dispusieron de 750 contenedores móviles provistos de chalecos fosforescentes, megáfonos y silbatos para promover la separación selectiva de basura en Reforma, Centro Histórico y el Palacio de los Deportes.

Ante las investigaciones abiertas y los preparativos viales para el próximo encuentro dominical, la Jefa de Gobierno concluyó exhortando a la ciudadanía a la moderación en el consumo de alcohol, al cuidado mutuo de las familias y a mantener un esquema preventivo de corresponsabilidad y juego limpio en la capital de la República.