Toyota y Joby Aviation: la alianza con la que Toyota busca su tajada de la industria aeronáutica

Toyota da un nuevo paso fuera del automóvil. La marca japonesa y Joby Aviation unieron fuerzas en una alianza de manufactura estratégica con la que ambas obtienen beneficios en distintas áreas y con la que Toyota refuerza su apuesta por la movilidad aérea eléctrica.

Nace Joby Toyota Aero Manufacturing

Toyota es un titán industrial y, además de los autos, explora oportunidades en todo el mundo. Desde 2020 ha invertido con fuerza en Joby Aviation, pero es ahora cuando ambas anunciaron una empresa conjunta llamada Joby Toyota Aero Manufacturing.

La nueva compañía —de la que Toyota tendrá el 51% de las acciones y Joby el 49% restante— concentrará sus operaciones de fabricación en California, Estados Unidos. La idea es combinar el trabajo innovador de Joby en aviación eléctrica con el expertise de Toyota en la producción de componentes y la operación de la empresa.

VTOL de la empresa que Toyota y Joby Aviation han creado

Aunque no ofrecieron grandes detalles de sus planes, ambas confirmaron que buscarán llevar a cabo un modelo de producción comercial para las nuevas aeronaves. Con ello, Joby podría mejorar su calidad, aumentar su capacidad de producción y abastecer la demanda de sus aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical (VTOL, por sus siglas en inglés), una vez que estas obtengan aprobaciones gubernamentales y crezca el mercado para las mismas.

Taxis aéreos que conectan tierra y aire

Joby tiene como objetivo crear taxis aéreos pensados para una experiencia completa que vincule el transporte terrestre con el aéreo. De hecho, ya cuenta con alianzas con empresas como la aerolínea estadounidense Delta y Uber.

Su VTOL más reciente, el modelo S4, puede transportar a cuatro pasajeros más el piloto y alcanzar velocidades de hasta 322 km/h. Se construye con seis propelas, cuatro paquetes de baterías y una amplia serie de redundancias pensadas para ofrecer el mayor nivel de seguridad posible.