Federación entrega apoyos de hasta 500,000 pesos en Michoacán

La Federación entregó apoyos que van de los 300,000 a los 500,000 pesos por proyecto a 56 experiencias turísticas y 28 cocineras tradicionales de 22 municipios de Michoacán, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y del Programa Nacional de Turismo Comunitario.

De acuerdo con un comunicado, durante el acto en Pátzcuaro, autoridades federales señalaron que los recursos se destinarán a mobiliario y equipo diverso para fortalecer los proyectos turísticos y mejorar la atención a visitantes.

El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Sebastián Ramírez Mendoza, destacó que la estrategia también contempla una inversión de 300 millones de pesos, que incluye obras como el mejoramiento de los muelles de las islas de Janitzio, Pacanda y Yunuén, la intervención en las ruinas de Nuevo San Juan Parangaricutiro, así como la instalación de señalética turística digital.

La secretaria de Turismo del Gobierno federal, Josefina Rodríguez Zamora, afirmó que esta primera etapa del programa forma parte de un plan más amplio para fortalecer la actividad turística en comunidades con tradición cultural y gastronómica.

En tanto, el secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, reconoció la labor de los beneficiarios, al apuntar que son quienes mantienen vivas las tradiciones, la gastronomía, las artesanías y los atractivos que distinguen a la entidad.

El presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola Vázquez, mencionó que el programa busca llevar apoyos directos a quienes más los necesitan y contribuir al desarrollo de las comunidades.