Con marca Puebla Cinco de Mayo, 56 productos logran un millón de dólares en exportaciones

Puebla, Pue. A más de un año de lanzarse la marca Puebla Cinco de Mayo, 56 productos son exportados a Estados Unidos, lo que representa un millón de dólares y 19 toneladas enviadas, reportó la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra).

Víctor Gabriel Chedraui, titular de la dependencia estatal, comentó que son dos envíos de cargamentos concretados en menos de seis meses, con lo que se ratifica que está funcionando la estrategia impulsada por la actual administración.

Asimismo, dijo que la marca Puebla Cinco de Mayo está impulsando el emprendimiento en los municipios con rezago para conformar microeconomías a partir del cooperativismo.

En este sentido, dijo que se tienen 283 marcas registradas de 56 municipios, con 274 emprendimientos, lo que representa 2,507 productos.

Comentó que también se impulsó darle sello o distintivo a 499 productos locales, teniendo 13 con uso de marca comercial.

Gabriel Chedraui comentó que el gobierno del estado viene trabajando desde el primer día de funciones para sacar adelante la marca, en la cual ha costado que haya confianza por parte de los productores.

Cooperativismo

Recordó que se tienen conformadas 140 cooperativas y están pendientes 60, por lo que esperan avanzar con la mitad en este segundo semestre, a fin de iniciar algún plan de comercialización.

El funcionario dijo que si bien la exportación es el objetivo, también se busca llegar a los anaqueles de tiendas que tienen presencia nacional.

Sostuvo que, con la marca Puebla Cinco de Mayo, se generan mayores oportunidades económicas para productores locales, quienes por sí solos es imposible que exporten a la Unión Americana.

Indicó que, con el comercio exterior se ayuda a la diversificación de mercados en favor de los pequeños productores, quienes se van tecnificando para mejorar la elaboración y presentación.