Selección Mexicana vuelve a la vitrina mundialista: Pável Pardo

El paso perfecto de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026 (cuatro triunfos y cero goles recibidos) no sólo abre conversaciones sobre récords, sino que también retoma una vitrina de exportación de jugadores que había estado apagada.

No es secreto que, desde hace años, una actuación destacada en un Mundial puede significar un nuevo equipo para los futbolistas.

Le pasó al costarricense Keylor Navas al llegar a Real Madrid después de Brasil 2014 y al argentino Enzo Fernández con Chelsea tras Qatar 2022, entre otros casos.

Para México, estar en octavos de final contra Inglaterra de forma invicta hace que comiencen a sonar candidatos para ir al Viejo Continente en cuanto termine el verano.

"Están Gilberto Mora, Armando ‘Hormiga’ González, Brian Gutiérrez, Érik Lira, que en lo personal me ha gustado bastante por lo que ha demostrado en Cruz Azul y selección, por tener sobre todo mentalidad y garra para jugar en Europa, Israel Reyes y por ahí se me puede escapar alguno", enumera para El Economista, Pável Pardo.

Futbolista profesional de 1993 a 2013, Pardo fue dos veces mundialista con México (1998, 2006) y vivió en carne propia la vitrina de exportación de una Copa del Mundo.

Después de Alemania 2006 fue transferido junto a Ricardo Osorio al Stuttgart de Alemania. Un año después, se convirtieron en los primeros mexicanos en ganar la Bundesliga.

Ese Mundial también significó el trampolín para otros cinco jugadores: Carlos Salcido y Francisco Javier "Maza" Rodríguez a Países Bajos, Andrés Guardado y Omar Bravo a España, además de Francisco "Kikín" Fonseca a Portugal.

Dos décadas después, Pável Pardo señala que México tiene todo para reactivar un momento similar, que se apagó en Qatar 2022 por la temprana eliminación en fase de grupos.

"Estos son jugadores que tienen posibilidades para ir, sobre todo los jóvenes, porque sabemos que en Europa el target para contratar es más o menos entre 20 y 23 años o hasta 18 y 24".

De los 26 convocados por Javier Aguirre para este Mundial, quien tiene más reflectores es Gil Mora. El mediocampista de 17 años brilló en el triunfo (2-0) de dieciseisavos de final sobre Ecuador y se ganó elogios de leyendas como Thierry Henry y Zlatan Ibrahimovic.

Pero por minutos jugados los más sobresalientes son el portero Raúl "Tala" Rangel (347), el extremo Roberto "Piojo" Alvarado (337) y el delantero Julián Quiñones (329). Los primeros juegan en Chivas y el tercero en Arabia Saudita (Al-Qadsiah).

"Los Mundiales son una plataforma de exportación al 100%. Por ejemplo, un compañero que me tocó en Stuttgart, Sami Khedira, después del Mundial (2010) se fue a Real Madrid", detalla "El Bebé" Pardo.

"A nosotros nos tocó eso después de 2006 con siete jugadores. Entonces, claro que los Mundiales son una vitrina y estoy convencido de que eso va a suceder ahora. Obviamente, los ojos no sólo están en la Selección Mexicana, pero todo el mundo está por acá. Hay oportunidad para todos los chicos que quieren y tienen esa ilusión. Este es el momento".

Llegar y ser protagonistas

Pável Pardo llegó a ser capitán del Stuttgart en Champions League. Por ello, tiene claro que lo importante para el futbolista mexicano no es sólo concretar su fichaje a Europa, sino llegar con mentalidad de ser titulares.

"Hay dos cosas importantes: carácter y liderazgo. Me tocó estar en selección desde 1998 hasta 2006 con muchos jugadores con personalidad, pero también mucho jugador que era clave con su equipo", enfatiza en charla con este diario.

"Está bien que vayas a Europa o juegues en México, pero tienes que ser indiscutible. Eso es lo que yo siempre hablo. Si el mexicano se va a Europa, no importa la liga o el equipo al que vaya, pero tiene que ser indiscutible".

Resalta el caso del defensa Johan Vásquez, que actualmente es capitán del Genoa en Italia, a pesar de la reputación que tiene ese país para forjar jugadores en esa posición.

Otros con regularidad en la temporada 2025-26 en el Viejo Continente fueron Raúl Jiménez con Fulham, César Montes con Lokomotiv Moscú y Orbelín Pineda en AEK Atenas. El resto de los europeos en la convocatoria mundialista (9) lidiaron con lesiones o no lograron consolidarse.

"No importa el lugar al que vayan, porque eso les va a dar otro desarrollo y competencia, pero tienen que ser indiscutibles. Esa es la clave", insiste Pardo.

"Eso hace que sea mejor porque de lo individual va lo colectivo y la selección es un equipo. Si en la parte individual no estás bien, difícilmente tampoco en lo colectivo. Hoy los jugadores no van con esa mentalidad y creo que eso es donde, a veces, le está faltando al mexicano que va al extranjero. Eso es lo que tenemos que lograr".

Al Mundial 2026 le faltan un par de semanas pero ya impulsó fichajes. El delantero marroquí Ismael Saibari llegó al Bayern Múnich y el defensa neerlandés Jan Paul Van Hecke al Tottenham.

México todavía está por definir su posición final y la cifra de jugadores que darían el salto al Viejo Continente.