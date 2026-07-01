Con su habitual desparpajo Donald Trump, presidente de Estados Unidos, “filtró” la información de que prefería cancelar el T-MEC, maniobra claramente electorera de un mandatario en campaña para ganar las elecciones del próximo noviembre.

Exitosa “filtración”, pues las almas asustadizas obligaron a que la Presidenta Claudia Sheinbaum, reforzara la declaración de Marcelo Ebrard de que el acuerdo comercial tiene mecanismos que, aunque lo cancelara Washington, tardaría diez años para que sea un hecho su anulación.

Optimista irredento, quien esto escribe tiene la impresión de que el inquilino de la Casa Blanca, autor de “The Art of the Deal”, el próximo noviembre, al referirse a su “filtración” sobre el T-MEC, aclarará: “Les dije que podría ir a la guerra, no que iba hacer la guerra”.

Medicamentos caducos

Ha resurgido en la mañanera el escándalo de que en un hospital infantil del sector salud se hallaron en el inventario medicamentos cuya fecha de caducidad había vencido hace mucho tiempo y que hay una investigación oficial.

David Kersenobich, titular de la SSA, ante la insistencia de uno de los blogueros de la cofradía oficial de la mañanera, tuvo que ampliar los detalles, aunque, respetando la ley, omitió violar la discreción obligada por una investigación que no ha concluido.

Al parecer algunos de los que manejan el tema no entendieron lo que quiso decir la Presidenta Sheinbaum, quizá porque al calificar como “burocráticas” las reglas que norman la destrucción de medicamentos caducos, sin aclarar que esas reglas protegen el patrimonio de la Nación.

El caso de Ismael Vallarta

La beligerancia contra periodistas de Ismael Vallarta, quien con la francesa Florence Cassez fuera detenido y acusado de secuestro y

liberada por presiones del mandatario francés Francis Hollande, no por inocencia, sino porque se dijo que habían sido violados sus derechos humanos cuando la autoridad desestimó algunas pruebas a su favor.

Hay que reconocer que el caso se corrompió porque, haiga sido como haiga sido, con fines publicitarios, en vivo, las autoridades mexicanas realizaron otra vez para la televisión la detención de los secuestradores. Montaje en que se apoyó el fallo de la Suprema Corte para declarar violaciones a los derechos humanos.

Quienes atestiguamos aquellos hechos, supimos y sabemos que a la filmación llevaron también las personas que en la operación original encontraron secuestradas. La rijosidad contra el periodista Gómez Leyva parece originarse en el anticalderonismo, lo cual explica que ya sea políticamente incorrecto entrevistar a los secuestrados.

NOTAS EN REMOLINO

En Ciudad Juárez, personal del Poder Judicial federal tiene dificultades por el cierre que el año pasado hizo el ISSSTE de una guardería. Aunque su queja se la hicieron saber a los enviados del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Fiscal y al parecer los oyeron, pero no los escucharon … Todos los sindicatos de las dependencias del Gobierno federal y del gobierno de CDMX por cláusulas del contrato colectivo están obligadas a otorgar medallas y premios a sus trabajadores. No debe sorprender que la dirección del Metro capitalino haga lo propio … La empresa mexicana Zucarmex propietaria de seis ingenios azucareros anuncia que construirá y operará en San Diego, California una instalación para procesar y almacenar 280 mil toneladas anuales de azúcar cruda ... Advierten en Quintana Roo que este verano será mayor la llegada de zargazo a sus costas con grave perjuicio a la industria turística y a la actividad pesquera … Buen consejo dejó para los políticos Harry Truman, presidente de Estados Unidos: “Si no puedes convencerlos, confúndelos” …