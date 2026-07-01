Concanaco Servytur descarta que una revisón anual del T-MEC "espante" a la inversión

El T–MEC no entró en una fase que ponga en riesgo su continuidad, sino ante un proceso técnico que funge como “un amortiguador” contra la incertidumbre política; ahora, la clave del gobierno mexicano será “chiquear" a la inversión en México que fortalezca al mercado interno, estableció el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Octavio de la Torre.

El dirigente empresarial afirmó que el acuerdo trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá sigue vigente por 10 años más, y se enfrenta al ingrediente político y electoral estadounidense de noviembre próximo, que lleva a un impacto de llevar la negociación a la parte técnica.

“Tenemos que mandar el mensaje de que se mantiene por 10 años y trabajar en políticas públicas internas Tenemos que trabajar en más políticas de la inversión, tramitología, competitividad de nuestro propio país. Hay medidas que se toman con la presidenta Claudia Sheinbaum y otras que seguiremos fortaleciendo en temas como energía, productividad, certidumbre jurídica”, señaló.

En conferencia de prensa, el presidente de la Concanaco rechazó que la decisión del gobierno de Donald Trump de no renovar el T–MEC y revisarlo cada año vaya a espantar a los inversionistas. Sin embargo, los mexicanos deben trabajar internamente en mejorar las condiciones para ser mas productivos y “seamos mas atractivos para invertir”.

Octavio de la Torre aclaró que el mecanismo de revisión a seis años —que se cumple este mes— fue diseñado precisamente como un amortiguador contra la incertidumbre política.

Certidumbre jurídica: el blindaje técnico del tratado

La estructura actual del T—MEC contempla que, de no alcanzarse un acuerdo inmediato entre las tres naciones, el tratado activa de forma automática una vigencia remanente de 10 años con revisiones anuales. Esta ventana temporal estratégica se negoció originalmente para restar presión política a los flujos comerciales y garantizar que las inversiones de largo plazo mantengan sus garantías jurídicas, independientemente de los ciclos electorales en la región.

Para el dirigente empresarial, es el momento para "chiquear" al inversionista, ya que en el contexto actual de relocalización de cadenas y revisión del tratado, la máxima prioridad de los tres niveles de gobierno debe enfocarse en la retención y el estímulo de los capitales que ya operan en el país. A la par de fortalecer los lazos con Norteamérica, el empresariado continúa expandiendo su agenda de diversificación en mercados de Europa, Asia y Sudamérica, registrando recientemente el interés de naciones como Corea del Sur para estrechar vínculos comerciales con México.