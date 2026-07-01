Llegan las Ferias de Paz a Cuernavaca para acercar servicios, programas y trámites a la población

Para acercar a la población trámites, servicios y programas de los tres niveles de gobierno, con lo cual se garantizan derechos, este miércoles se inauguró la Feria de Paz en el Parque Alameda de Cuernavaca, Morelos.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó el acto, junto con la gobernadora, Margarita González Sarabia.

Ahí, la funcionaria federal expuso que atender las causas que generan la violencia es la forma más eficaz de pacificar el país, como lo instruyó la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

"Vamos a seguir trabajando en todo lo que se relaciona con las Ferias de Paz, porque es una política pública que surge de una convicción muy clara, que es tener comunidades seguras, organizadas. Para ello, es indispensable escuchar a la población, recorrer el territorio y atender con cercanía sus necesidades”, dijo.

Explicó que en esta jornada participaron 53 dependencias de los gobiernos federal, estatal y municipal, con toda su oferta de programas, acciones y trámites.

Precisó que entre los servicios disponibles se encuentran la expedición de actas de nacimiento; trámites ante el SAT e IMSS-Bienestar; servicios médicos como vacunación y atención odontológica; talleres de repostería y robótica, así como actividades culturales, deportivas, recreativas y lúdicas dirigidas a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas y adultos mayores.

La titular de Gobernación subrayó que la construcción de la paz requiere la suma de voluntades, la participación decidida de los tres órdenes de gobierno, la coordinación institucional, el diálogo permanente y el trabajo conjunto para dar solución a las distintas problemáticas que enfrenta la población.

Reportó que servidoras y servidores públicos han recorrido miles de domicilios en las colonias Ahuatepec, Barrio La Esperanza, Barrio La Estación, Bosques de Cuernavaca, Buenavista, La Estación, Revolución y Santa Veracruz, así como en los poblados de Santa María Ahuacatitlán y Chamilpa, con el propósito de construir alternativas de bienestar colectivo.

Como parte de este trabajo territorial, en Cuernavaca se instalaron 10 Comités de Paz, donde vecinas y vecinos, de manera organizada, investigan, proponen y toman medidas para atender los conflictos sociales que prevalecen en su entorno. Además, se realizaron jornadas comunitarias y actividades deportivas, culturales y recreativas para fortalecer la participación de las familias.

La secretaria Rodríguez agradeció la participación del Gobierno de Morelos, del Ayuntamiento de Cuernavaca y de las diversas dependencias que hicieron posible la jornada de hoy donde se dieron 9 mil 500 atenciones.

Finalmente, convocó a la ciudadanía a seguir contribuyendo a la paz "desde el territorio, con cercanía, con presencia y humanismo", y afirmó que "cuando el Estado llega a las comunidades, la esperanza se fortalece y las posibilidades de cambio crecen para todas y todos".

Añadió que "atender las causas que generan la violencia es la forma más eficaz de pacificar al país".

En el evento participaron también la subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rocío Bárcena; el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui; el secretario de Gobierno de Morelos, Edgar Maldonado; y el fiscal estatal, Fernando Blumenkron.