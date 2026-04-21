Industria hotelera de Jalisco impulsa transición energética

Guadalajara, Jal. Dado que Jalisco es uno de los estados con mayor participación en el Producto Interno Bruto (PIB) turístico del país y cuenta con la segunda mayor oferta de cuartos de hotel en México -solo después de Quintana Roo-, la Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable (SEDES) y la Asociación de Hoteles de Jalisco (AHJ) firmaron un convenio de colaboración para impulsar la eficiencia energética, la sostenibilidad y la competitividad del sector.

El presidente de la AHJ, Mark Christianson, indicó que únicamente afiliados a la asociación, hay 126 hoteles en la zona metropolitana de Guadalajara y 190 en todo el estado, lo que representa más de 17,500 habitaciones en la capital jalisciense por lo que aseguró que el acuerdo permitirá avanzar en la reducción de la huella ambiental de la industria, con beneficios tangibles desde el corto plazo.

"Por ejemplo, un hotel de 100 cuartos dejaría de generar 150 toneladas de CO2 al año, el equivalente a plantar 7,000 árboles", detalló el empresario.

Explicó que algunos esquemas contemplados en el convenio, permitirán a los hoteleros generar ahorros desde el primer día sin necesidad de inversión inicial, así como acceder a incentivos fiscales mediante la deducción de equipos.

El convenio, abundó, también responde a una creciente exigencia del mercado, ya que empresas nacionales e internacionales demandan proveedores con prácticas sostenibles.

"En el tema de competitividad, se pueden atraer más eventos a la ciudad y también muchas empresas extranjeras y también locales, exigen que sus proveedores tengan actividades en pro del medio ambiente", enfatizó Christianson Figueroa.

Esquemas financieros

Por su parte, el titular de SEDES, Manuel Herrera Vega, explicó que el acuerdo busca optimizar el consumo energético y reducir costos operativos mediante el acceso a financiamiento para tecnologías limpias, principalmente paneles fotovoltaicos.

Detalló que a través de alianzas con fondos de inversión y diversas entidades de financiamiento, se han habilitado más de 3,000 millones de pesos para financiar proyectos energéticos en empresas del estado, mientras que el gobierno estatal incrementó de 20 a 40 millones de pesos los fondos de garantía para facilitar el acceso al crédito en condiciones más competitivas.

"Con estos acuerdos que hemos firmado a través de fondos de inversión y otras entidades de financiamiento, llegamos hoy actualmente a más de 3,000 millones de pesos ya disponibles para poder financiar a las empresas de Jalisco en diferentes esquemas", expresó el funcionario.

Entre los esquemas de financiamiento, recientemente SEDES firmó un convenio con Serfimex financiar tecnologías energéticas con un fondo de hasta 1,000 millones de pesos. El Fondo Solar Jalisco en colaboración con Finergy Capital ofrece esquemas de arrendamiento para que las empresas puedan acceder a energía generada en sus propios inmuebles, mientras que otros modelos contemplan la participación de instituciones como Plus Corp con fondos dirigidos a proyectos de energía limpia sin inversión inicial ni gastos de mantenimiento.

El acuerdo incluye también soluciones como generación distribuida, almacenamiento energético y electromovilidad.

Posicionamiento internacional

En tanto, el director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara (OFVC), Gustavo Staufert Buclon, destacó que el acuerdo contribuye al posicionamiento internacional del destino.

Recordó que hace casi cinco años, cuando Guadalajara fue incluida entre las 13 ciudades del mundo que forman parte de Best Cities Global Alliance -junto con Tokio, Singapur, Dubai, Ciudad del Cabo, Melbourne, Madrid, Berlín, Dublín Copenhague, Vancouver, Washington y Houston-, su eslabón más débil era la sustentabilidad.

En 2025, agregó, la capital jalisciense se ubicó en la posición número cuatro, tras las acciones sustentables implementadas en la industria de reuniones.