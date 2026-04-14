Destinos mexicanos suman competencias deportivas internacionales para atraer turismo

La realización del Puerto Vallarta Downhill & Freestyle y la Tapalpa Airlines World Cup, dos eventos de deporte extremo dejarán una derrama económica superior a los 70 millones de pesos en el estado de Jalisco, los cuales forman parte de una estrategia que contempla más de 100 eventos de escala mundial a lo largo del año.

El turismo deportivo representa ya el 10% del gasto turístico a nivel mundial y este 2026, designado como el Año del Turismo Deportivo en México, el estado apuesta por este segmento para atraer nuevos perfiles de visitantes, aseguró en rueda de prensa desde la Ciudad de México, Michele Fridman Hirsch, secretaria de Turismo de Jalisco.

La carrera ciclista, Puerto Vallarta Downhill & Freestyle, se llevará a cabo el 1 y 2 de mayo en el Centro Histórico y el malecón, con un recorrido que inicia en el Cerro de las Antenas; la pista se construye de manera específica sin poder probarse previamente, y será certificada por un equipo especializado proveniente del Reino Unido.

Se espera una asistencia de 20 mil personas para el evento de Puerto Vallarta y una derrama económica de 70 millones de pesos. En esta exhibición participarán 40 atletas profesionales de 12 países, entre ellos Francia, Estados Unidos, República Checa, Austria, Colombia, Chile, Canadá, España, Brasil y México.

El 16 de mayo, el Pueblo Mágico de Tapalpa recibirá la Tapalpa Airlines World Cup 2026, una exhibición de cuerda floja que forma parte del circuito internacional de esta disciplina, con escasa presencia en el país. Se prevén 2,000 asistentes y una derrama de 7 millones de pesos.

L'Étape Tabasco by Tour de France

La edición 2026 de L'Étape Tabasco by Tour de France generará una derrama económica total de 36.8 millones de pesos en el estado, de acuerdo con la secretaría de Economía y Turismo, Katia Ornelas Gil.

El evento es organizado por A.S.O. (Amaury Sport Organisation), la empresa francesa propietaria y organizadora del Tour de Francia, la competencia de ciclismo más importante del mundo.

L'Étape es su versión amateur, diseñada para que ciclistas no profesionales puedan vivir la misma experiencia, logística y exigencia que los corredores del Tour, el 6 de septiembre llegará por primera vez a Tabasco. Se proyecta la participación de 1,500 competidores y una asistencia total de 4,725 personas.

El evento ofrecerá tres rutas: larga de 135 km, corta de 55 km y sprint de 35 km. El perfil de los participantes es mayoritariamente de la Ciudad de México (60%) y Estado de México (16%), con edades predominantes entre 31 y 40 años, y una composición de 65% hombres y 35% mujeres.

Tabasco fue elegido por sus condiciones de seguridad, infraestructura y conectividad, así como el compromiso institucional para garantizar un evento de clase mundial, señaló Omar García Morín, director deportivo de L’Étape México.

El gobierno del estado busca consolidar este evento como una tradición anual, para que los beneficios para la economía local, el turismo y el posicionamiento internacional del estado sean sostenidos.