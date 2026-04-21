Hoteleros aprovechan la Copa del Mundo para lanzar promociones en Cancún y la Riviera Maya

Cancún, QRoo.- El sector hotelero del Caribe mexicano ha comenzado a lanzar promociones mundialistas con el objetivo de capitalizar al máximo la expectativa en torno a la Copa del Mundo.

Una de las cadenas más lujosas de resorts en Cancún y la Riviera Maya dio a conocer que si la Selección Mexicana logra coronarse campeona del torneo, devolverá la estancia a los viajeros nacionales que hayan reservado entre abril y septiembre de 2026, invitándolos a volver.

Se trata de la cadena Royalton que además tendrá su propio Fan Fest durante toda la fiesta mundialista.

Según la marca, el paquete premium de todo-incluido se convertirá en una celebración inmersiva, con espacios inspirados en estadios, pantallas de gran formato, ambientes llenos de color y una programación pensada para acompañar cada partido convierten cada estancia en parte del torneo.

Algo similar prepara la cadena Original Group, cuya directiva anunció que en breve lanzarán sus promocionales, con pantallas en las zonas de albercas para presenciar los partidos en vivo y sus instalaciones tematizadas con la fiesta futbolera.

Rodrigo de la Peña, dirigente de los hoteleros de Cancún, dijo que habrá diversas dinámicas para sortear noches adicionales, sesiones de spa o day pass para amigos, entre otros.

Por su parte, Vicente Madrigal, presidente del Comité de Promoción de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, adelantó que prácticamente todos los hoteles lanzarán promocionales relacionados con la Copa del Mundo, pues se espera que Cancún sea puerta de entrada de muchos de los aficionados que asistirán a los partidos.

Además de las promociones hoteleras, diversas marcas y bancos han lanzado promociones activas centradas en sorteos de viajes, boletos y productos oficiales. Las dinámicas principales se basan en el uso de tarjetas de crédito/débito y la compra de productos de consumo masivo.

Una de las más grandes es de una famosa marca refresquera que realiza activaciones con sorteos de viajes al Mundial, además de premios como televisores, artículos deportivos y vasos de aluminio de edición limitada que cambian de color, entre otras.