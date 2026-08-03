Federación debe a Jalisco más de 1,000 millones de pesos en participaciones

Guadalajara, Jal . El gobierno de Jalisco denunció que la Federación le debe más de 1,000 millones de pesos en participaciones federales vinculadas a la Recaudación Federal Participable (RFP), tan solo correspondientes al primer semestre del año, y advirtió que el mecanismo propuesto para compensar esa caída termina trasladando el costo financiero a las propias entidades federativas.

El secretario de la Hacienda Pública de Jalisco, Luis García Sotelo, informó que al cierre del primer semestre, el estado dejó de recibir 1,116 millones de pesos en participaciones referenciadas a la RFP, monto que, de mantenerse la tendencia, podría traducirse en una disminución superior a los 2,000 o 2,500 millones de pesos durante todo 2026.

El funcionario explicó que, históricamente, cuando la recaudación federal era insuficiente para cubrir las participaciones, los estados podían recurrir al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), diseñado precisamente para amortiguar esas caídas. Sin embargo, afirmó, actualmente ese fondo carece de recursos por lo que la Federación ha optado por un mecanismo denominado "potenciación del FEIEF", que consiste en solicitar a las entidades federativas que autoricen un endeudamiento respaldado con sus participaciones futuras.

"Eso significa que nos pide que todas las entidades federativas firmemos un consentimiento para que la Federación se endeude por nosotros con cargo a nuestras participaciones, y paga esos endeudamientos con las participaciones de los estados... Que los estados firmen, se endeuden, y que los estados paguen durante muchos años ese endeudamiento. Lo hacen a cuenta propia, lo hace la Federación, ellos son los que se endeudan con cargo a nuestras participaciones", detalló.

De acuerdo con el secretario, el esquema implica que los estados terminan financiando con sus propios recursos una compensación que debería provenir del fondo de estabilización.

Según las estimaciones de la Secretaría de la Hacienda Pública estatal, Jalisco podría recibir alrededor de 1,000 millones de pesos como compensación por la caída en las participaciones, pero a lo largo del tiempo terminaría pagando más de 2,000 millones de pesos por el servicio de esa deuda. Incluso, advirtió que con una nueva potenciación el costo anual podría elevarse hasta 1,500 millones de pesos, por lo que el estado acabaría pagando varias veces más de lo que recibiría.

"Hoy, de las potenciaciones anteriores que son dos, pagamos anualmente más de 1,000 millones de pesos. Con la nueva potenciación, estaremos pagando alrededor de 1,500 millones de pesos. En tres años, habremos pagado esa compensación y seguiremos pagando más dinero del que recibamos como compensación; yo diría que cuatro o cinco veces más de lo que recibamos como compensación", puntualizó.

El funcionario estatal denunció que mientras el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros fue modificado para garantizar aportaciones permanentes, el fondo destinado a las entidades federativas recibe cada vez menos recursos, obligando a los estados a financiar las caídas en las transferencias federales mediante endeudamiento.

Baja en IEPS

Además de las participaciones, García Sotelo expuso rezagos en otros ingresos federales. Indicó que entre 2021 y 2026 el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a gasolinas entregado a Jalisco se ubicó sistemáticamente por debajo de lo presupuestado, acumulando un faltante de 3,223 millones de pesos. Tan sólo entre enero y junio de este año, la disminución ascendió a 243 millones de pesos, equivalente a una caída de 21.4 por ciento.

El funcionario también cuestionó la reducción de recursos para infraestructura, cultura, programas metropolitanos y otros fondos federales, así como la disminución de la inversión pública federal en la entidad.

Añadió que Jalisco pasó a ocupar el lugar 28 entre las entidades receptoras de inversión pública federal, pese a aportar cerca del 7% del Producto Interno Bruto nacional. En ese contexto, sostuvo que la entidad representa apenas el 0.25% de la inversión pública federal ejercida.

Asimismo, criticó que parte de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) hayan sido reasignados para atender el mandato constitucional relacionado con los pueblos originarios, y aseguró que en Jalisco se retiraron alrededor de 163 millones de pesos sin que, durante los primeros seis meses del año, las comunidades indígenas hayan recibido esos recursos.

"Las cifras son contundentes: a Jalisco le dan menos recursos federales en inversión pública; a Jalisco le dan menos recursos en gasto de entidades federales, y a Jalisco le están quitando más de 1,000 millones de pesos en transferencias que debería tener para seguir avanzando", enfatizó.

Obras en riesgo

El titular de la Secretaría de la Hacienda Pública añadió que el gobierno federal no aportó un solo peso de los más de 6,000 millones que el gobierno de Jalisco destinó a obras de infraestructura para el Mundial de futbol, y advirtió que si la Federación no entrega las participaciones que le corresponden al estado, están en riesgo obras prioritarias como el nuevo acueducto Chapala-Guadalajara.