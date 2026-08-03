Gasolina en EU tuvo comportamiento dispar en la última semana; está a 18.54 pesos por litro

El precio de la gasolina regular en Estados Unidos tuvo un comportamiento dispar en la última semana, bajando menos de un centavo, esto ante la volatilidad que hubo en el mercado internacional del petróleo.

“Los precios promedio de la gasolina mostraron un comportamiento dispar en todo el país la semana pasada, ya que los mercados petroleros vivieron una montaña rusa”, dijo el director de análisis de petróleo de la consultora GasBuddy, Patrick De Haan.

El especialista resaltó que primero los petroprecios se dispararon debido a las tensiones geopolíticas y luego retrocedieron el domingo por la noche, después de que el presidente Donald Trump indicara que podría estarse gestando un posible acuerdo con Irán.

El precio promedio a nivel nacional de la gasolina regular cayó 0.8 centavos en la última semana, a 4.05 dólares por galón o 18.54 pesos por litro haciendo la conversión al tipo de cambio de hoy.

En tanto que el diésel subió 7 centavos en la última semana, a 5.33 dólares por galón o 24.40 dólares por galón, según datos de GasBuddy.

Mientras que en estados como Ohio, Michigan e Indiana la gasolina regular subió más de 13 centavos en la semana, en Florida y Texas bajó más de 11 centavos de dólar.

De Haan afirmó que, aunque los precios del petróleo se moderen ante el optimismo por un posible acuerdo, “los continuos ataques ucranianos a la infraestructura petrolera rusa están impulsando al alza los precios de los productos refinados debido al desplome de la producción”.

Ello, explicó, mantiene la presión alcista sobre lo que pagan los estadounidenses en las estaciones de servicio.

“Para finales de esta semana, el promedio nacional podría alcanzar su nivel más alto jamás registrado para esta época del año; se trata de un hito preocupante, aun cuando los precios se mantienen muy por debajo del récord histórico establecido en 2022”, destacó.

Aseguró que los automovilistas deberán seguir de cerca la evolución de los acontecimientos tanto en Oriente Medio como en Ucrania, “ya que cualquiera de estos frentes podría alterar rápidamente las perspectivas”.

Desde el inicio de la guerra en Irán, el galón de gasolina regular en Estados Unidos ha incrementado 38% o 1.11 dólares. Antes del conflicto estaba a 2.94 dólares.

A principios de mayo pasado, alcanzó un máximo no visto desde 2022, de 4.50 dólares por galón, en medio del repunte del petróleo por la guerra y el cierre del estrecho de Ormuz.

California, donde es más cara

Los estados donde la gasolina regular es más cara eran California, en donde el galón se vende a 5.62 dólares por galón, seguido por Hawái en donde está a 5.40 dólares y Washington en donde promedia 5.10 dólares.

En tanto que los estados donde más barata se vende la gasolina son Texas, en donde está a 3.55 dólares por galón, Indiana en donde promedia 3.61 dólares y Mississippi (3.62 dólares por galón).