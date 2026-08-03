Alfa Romeo Tonale PHEV 2027:  se refina el estilo, se mejora la experiencia y añade una versión más

Alfa Romeo está actualizando su gama en México y por ello deben poner al día a uno de sus productos más importantes de la actualidad, el Tonale Híbrido conectable, una camioneta que ya era más que llamativa por su imagen y que ahora refina ese diseño y amplía ligeramente las ofertas de su gama para llegar a más clientes.

Diseño aún más Alfa

Alfa Romeo Tonale Híbrido Conectable 2027

Por fuera Tonale se presentaba cómo uno de los productos más atractivos de la casa italiana, sin embargo, para su actualización de medio ciclo generacional, llega con una imagen más refinada. Si bien su esencia y diseño base están muy bien logrados, la marca introduce nuevos elementos alrededor de la parrilla con nuevas entradas de aire, un nuevo entramado y nueva fascia.

Alfa Romeo Tonale Híbrido Conectable 2027

Sus rines también han cambiando, ahora porta unos de 20” con un diseño inspirado en los del Alfa Romeo 33 Stradale y que gracias a los materiales usados son algo más ligeros que antes. Finalmente los emblemas tanto delanteros cómo traseros, ahora son monocromáticos, mientras que el nombre del propio modelo va en color negro.

Interior al estilo Alfa

Alfa Romeo Tonale Híbrido Conectable 2027

Por dentro el Tonale actualizado mantiene la mayor parte de sus formas, sin embargo, estrena algunos detalles de color y materiales para buscar darle una percepción más refinada.

Entre las nuevas combinaciones hay opciones de asientos en color rojo, o bien algunos acabados contrastados entre blanco y negro. En la variante Sport Speciale, parte del tablero se cubre con Alcantara para un look más deportivo.

Alfa Romeo Tonale Híbrido Conectable 2027

Otro cambio también es el rediseño de la palanca de cambios, dejando de ser un selector más tradicional, en favor de colocarse cómo una perilla. También para la versión Sport Speciale, se integra una nueva iluminación ambiental con efecto de degradado multicolor.

Fuera de ello sigue ofreciendo: pantalla central de 10.25” compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, cuadro de instrumentos digital de 12.3”, cargador inalámbrico para celular, selector de modos de manejo, asientos con ajuste eléctrico, sistema de audio Harman / Kardon de 14 bocinas entre muchas otras cosas más.

En cuanto a seguridad mantiene las 7 bolsas de aire, los frenos ABS, el ESC y también una suite completa de asistencias avanzadas a la conducción.

Mayor refinamiento en la experiencia de conducción

Alfa Romeo Tonale Híbrido Conectable 2027

A nivel manejo el nuevo Tonale Híbrido Conectable busca mejorar la experiencia de manejo en general, al hacer que los cambios entre el uso del tren motriz a combustión y el eléctrico sean más suaves. Fuera de ello, conserva el mismo tren motriz, suspensión adaptativa, puesta a punto de sabor, deportivo, entre muchas otras cosas más.

Bajo el cofre su motor es un turbo de cuatro cilindros de 1.3 litros que se apoya de un motor eléctrico para en conjunto generar 285 hp. Su batería es de 15.5 kWh y con ella puede recorrer hasta 69 km en modo eléctrico. El 0-100 km/h le toma solo 5.6 segundos y su velocidad punta es de 206 km.

Alfa Romeo Tonale Híbrido Conectable 2027

Cuenta con una transmisión automática de seis cambios y tracción en las cuatro ruedas. Por cierto, la suspensión es independiente en ambos ejes y lleva con frenos Brembo de cuatro pistones al frente.

Alfa Romeo Tonale Híbrido Conectable 2027: Precios en México

La Alfa Romeo Tonale 2027 ya está disponible en las agencias de la marca en México y para esta actualización llega con dos versiones, la Veloce y Sport Speciale, sus precios a continuación: