Dinamarca inicia el nuevo servicio militar, de 11 meses de duración, para hacer frente a Rusia

Unos 1,600 jóvenes daneses iniciaron este lunes su servicio militar, que ahora dura 11 meses —frente a cuatro meses anteriormente— para poder hacer frente a la amenaza que representa Rusia.

Como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania, iniciada en 2022, Dinamarca decidió en 2024 ampliar la duración de su servicio militar y extenderlo a las mujeres.

"Miren hacia el este. ¿Tengo que decir algo más? Se trata, por supuesto, de la situación en materia de seguridad relacionada con Rusia y de lo que esta podría llegar a hacer si la OTAN no reacciona", dijo el coronel Michael Villumsen a la AFP durante una visita a la base militar de Oksbøl, en el oeste del país.

"En la actualidad la OTAN actúa, y nuestra contribución consiste precisamente en reforzar muy rápidamente nuestro estado de preparación para el combate gracias al servicio militar obligatorio", agregó.

En Dinamarca, la conscripción se basa en gran medida en el voluntariado: los jóvenes considerados aptos se presentan primero como voluntarios y, en los casos en que faltan reclutas, el resto se selecciona por sorteo.

Este año, alrededor del 20% de los reclutas son mujeres, según las fuerzas armadas.

En su nueva modalidad, el servicio militar implica también una ampliación de las misiones que los reclutas están llamados a desempeñar.

Los tres a cinco primeros meses se dedican al aprendizaje de competencias militares básicas (tiro, primeros auxilios, entrenamiento físico...), luego los reclutas son asignados a misiones operativas (vigilancia, pilotaje de drones...).

Un joven conscripto, Mikkel Gintberg Hansen, de 20 años, se muestra "entusiasmado con los próximos 11 meses".

"Buscaba algo que hacer. Acabo de pasar un año entero sin hacer gran cosa y prefería esto a un trabajo clásico", confía a la AFP.

"Y no me disgustaría ir a Groenlandia [territorio autónomo danés] o ser destinado fuera de Dinamarca (...) Solo espero que no estalle una guerra mientras esté allí", comentó.