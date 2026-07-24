Estados y municipios enfrentan presiones financieras: Moody's

Gobiernos estatales y municipales se enfrentan a un entorno de presión financiera hacia el segundo semestre del 2026 debido a una ralentización en las transferencias federales, estancamiento en la recaudación de impuestos y un aumento persistente del gasto operativo y apoyos sociales, de acuerdo con el Monitor Subsoberano Primer Semestre 2026 de Moody's Local.

A corto plazo los bajos niveles de apalancamiento y los colchones de liquidez dan espacio para absorber, pero si la tendencia de menores ingresos se prolonga hasta el 2027 podría generar presiones negativas en los perfiles crediticios, señala la calificadora.

Durante el primer trimestre del 2026 la mayoría de los estados y algunos municipios calificados registraron caídas en su liquidez, revirtiendo una tendencia general de fortalecimiento en los años recientes en el indicador de efectivo a pasivos circulantes; tal es el caso de Veracruz, Tabasco, Ciudad de México, Oaxaca, (Oaxaca), Corregidora (Querétaro) y Tuxpan (Veracruz), entre otros.

Los refinanciamientos dominan las operaciones de deuda entre gobiernos subnacionales. La calificadora proyecta que al cierre del 2026 la deuda de los estados representará 36.8% de sus ingresos operativos, y la de los municipios 6.8%, lo que implica un “amplio espacio para contratar deuda de largo plazo”.

Participaciones disminuyen

Las participaciones federales acumularon un déficit de 26,488 millones de pesos a junio de este año, contrario a la tendencia positiva observada en el 2025.

“La menor distribución de participaciones, que representan 76% de los ingresos operativos para los estados calificados, presiona el margen operativo de los emisores”, señala.

“El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) se puede activar para compensar la brecha, aunque al primer trimestre tenía un saldo disponible de 13,071 millones de pesos. De ser necesario, el FEIEF se pude potenciar a través de una emisión de deuda”, añade.

A junio del 2026 sólo nueve estados registraron incrementos nominales en las participaciones respecto al mismo periodo del 2025, encabezados por Colima (6.6%), Durango (3.4%) y Coahuila (3.2%); mientras que 23 entidades presentaron disminuciones, como Campeche (28.1% menos), Sinaloa (7.5%) y Chihuahua (6.2 por ciento).

Recaudación federal se estanca

La Recaudación Federal Participable (RFP) que incluye impuestos federales, derechos de minería y una parte de los ingresos petroleros provenientes del Fondo Mexicano del Petróleo ascendió a 2.3 billones de pesos en el acumulado de enero a junio del 2026, que representa 0.9% de crecimiento nominal respecto al mismo periodo del 2025, “siendo una contracción en términos reales”.

De la RFP se desprenden los principales fondos de participaciones a estados y municipios y se compone en 97% por ingresos tributarios, que aumentaron 1.8% anual durante el periodo con 2.26 billones de pesos recaudados, vía impuestos al Valor Agregado (IVA) que creció 7.6%, y de Producción y Servicios (IEPS) con 12.9% más.

El Impuesto Sobre la Renta (ISR), la mayor fuente de ingresos de la RFP cayó 5.5%, y los ingresos petroleros 19.4%; “la desaceleración observada desde el último trimestre del 2025 marca el cierre de un periodo de elevado crecimiento en la recaudación federal”.

Ingresos locales con poco margen

La capacidad de los estados para elevar sus ingresos propios llegó a un punto de madurez tras un periodo de incrementos, el Impuesto sobre Nóminas (ISN) pasó de una tasa mínima de 2.0% en el 2020 a 3.0% en el 2026, lo cual limita el margen para nuevos incrementos por esta vía.

Los impuestos ecológicos han adquirido mayor relevancia como una fuente complementaria de ingresos, aunque su adopción aún no es generalizada.

Durante el periodo analizado, el Producto Interno Bruto (PIB) nacional cayó 0.6%, lo que sugiere un deterioro de la actividad económica al inicio del año, en un entorno de menor inversión, moderación del consumo y desaceleración de sectores clave para el crecimiento.

Moody's Local estima “una modesta reactivación”.