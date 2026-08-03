Hoteles de Puebla, con 65% de ocupación en lo que va de las vacaciones de verano

Puebla, Pue. El sector hotelero del Centro Histórico de Puebla reportó que hasta el momento se tiene una ocupación de cuartos del 65% durante las vacaciones de verano, cuya meta proyectada es del 85%. El 80% de los turistas provienen del centro y sur del país, informaron.

El presidente de la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles, Manuel Domínguez Gabián, comentó que aún están lejos de la proyección, cuando el año pasado a estas fechas alcanzaron el 75% de ocupación de cuartos.

Mencionó a El Economista que en la última semana de julio comenzó a darse el arribo de los vacacionistas, con una estadía promedio de 1.5 noches.

Asimismo, comentó que los hoteleros están dando promociones y descuentos a los que hacen sus reservaciones con dos semanas de anticipación. Algunos descuentos van del 20 al 30%, según el establecimiento.

Puntualizó que los hoteles que no son de cadena, acordaron no subir precios en estas vacaciones para que se tenga una buena afluencia, ya que en el primer semestre mantuvieron una ocupación del 50% promedio.

Baja actividad en primer semestre

En este contexto, dijo que solo en los puentes vacacionales de la primera mitad del año hubo algunos picos del 70%, pero en lo general estuvo baja la actividad para el sector, mismo que mantiene al personal pese a la situación.

“Los hoteleros no estamos en números rojos, pero tampoco hemos tenido incrementos en la derrama económica, pero sí conservamos los puestos de trabajo, donde hay una alta rotación de personal”, expuso.

En ese tenor, dijo que los nuevos trabajadores están permaneciendo hasta tres meses y después se mueven a otro hotel, lo cual se da en los que son negocios familiares.

Domínguez Gabián dijo que aún están en tiempo para incrementar la ocupación de cuartos y espera que ocurra en las próximas dos semanas, ya que faltan dos para el regreso a clases, las familias enfocan el gasto a la compra de útiles escolares.

Reconoció que sí hubo promoción de la Angelópolis por parte del gobierno estatal y el municipio, pero también hay un entorno de incertidumbre económica que impacta sobre todo a los prestadores de servicios turísticos no solo de Puebla sino en el país.

Indicó que el consumo al interior de los hoteles cayó 20% en promedio, de acuerdo a lo que reportaron sus 220 socios, quienes concentran alrededor de 4,500 habitaciones; además generan alrededor de 7,000 empleos directos.