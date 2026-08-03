Captación de remesas se recupera en estados tradicionalmente receptores

Guanajuato lideró la concentración de remesas al primer semestre de 2026 con 2,705 millones de dólares, seguido de Michoacán con 2,618 millones, Jalisco con 2,502 millones, la Ciudad de México con 2,256 y Chiapas con 2,028 millones de dólares. En los primeros seis meses de 2026, las remesas sumaron 30,759.2 millones de dólares, lo que representa un aumento del 3.1% respecto al mismo periodo de 2025, de acuerdo con BBVA Research.

Las remesas continuaron concentrándose en las entidades tradicionalmente receptoras; la mayoría de las entidades federativas registró incrementos anuales en la recepción de remesas durante el periodo enero-junio de 2026, encabezados por Ciudad de México, Quintana Roo, Sinaloa y Baja California Sur.

Mientras que Baja California, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Estado de México, Jalisco, Nayarit, Querétaro y Tabasco fueron las únicas entidades que presentaron caídas respecto al mismo periodo de 2025.

En el periodo analizado las remesas mostraron un comportamiento “estacional similar al observado en años recientes, con ciertas excepciones de 2024”, tras un repunte en marzo y una moderación en abril, los flujos aumentaron nuevamente en mayo y se mantuvieron elevados en junio, cuando alcanzaron 5,471.8 millones de dólares, lo que significó un incremento del 4.2% en comparación con lo recibido en el mismo mes del año anterior.

Sin embargo, “al considerar el efecto del tipo de cambio y descontar la inflación, en términos reales, los hogares receptores de remesas recibieron en junio 8.3% menos recursos que los percibidos un año antes”, señala el reporte.

En el mes de junio hubo 13.0 millones de operaciones de remesas hacia México, lo que representó un incremento anual de 0.3% respecto a junio de 2025, el promedio por remesa fue de 422.0 dólares, lo que implicó 3.9% de crecimiento anual.

Restricciones migratorias

El pasado 19 de mayo, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva titulada Restaurando la integridad del sistema financiero en Estados Unidos, la cual tiene como objetivo restringir el acceso de migrantes no documentados al sistema financiero nacional, en operaciones como apertura de cuentas bancarias, realización de transferencias al exterior y acceso a productos financieros.

Esta orden ejecutiva es que considera la regulación del sistema financiero como una extensión de la política migratoria y de seguridad fronteriza, bajo la cual se argumenta que actualmente no se aplican controles de verificación de identidad lo suficientemente estrictos a la población indocumentada y que ello a su vez pone en riesgo la integridad del sistema financiero estadounidense, señala el reporte.

“A pesar de los efectos que podrían presentarse entre la población migrante indocumentada, debe recordarse que entre los hogares mexicanos en Estados Unidos prevalece una situación migratoria mixta, ya que conviven en un mismo hogar personas no documentadas junto con familiares o conocidos que sí tienen una situación migratoria regular, ya sea que cuenten con ciudadanía estadounidense o residencia permanente".

Esta característica es el principal factor que limitaría el alcance de las restricciones, “es muy posible que, de hacerse más severas las medidas, se recurra a estas redes de apoyo para el envío de remesas a México, lo cual mitigaría sus posibles impactos negativos”.