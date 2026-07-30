Ingresos públicos crecieron 0.1% en primer semestre; gasto con subejercicio de casi medio billón de pesos

En la primera mitad de 2026, los ingresos del gobierno federal crecieron apenas 0.1%, sin embargo, el gasto presentó un subejercicio de casi medio billón de pesos, al tiempo que el déficit fiscal se redujo, según los Informes de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Los ingresos presupuestarios del gobierno federal ascendieron a 4.27 billones de pesos en el primer semestre de 2026, con lo que estuvieron 141,000 millones de pesos por debajo de lo programado para el periodo.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador, aseguró en rueda de prensa que los ingresos aumentaron en el primer semestre en línea con la recuperación de la actividad económica en nuestro país.

“Este desempeño respondió a la resiliencia de los derechos tributarios, el comportamiento favorable en los ingresos de organismos y empresas, y el incremento de los ingresos petroleros que acumulan tres meses consecutivos de crecimiento impulsados por el aumento de los precios internacionales del petróleo”, dijo.

Los ingresos tributarios totalizaron 2.96 billones de pesos, un crecimiento anual de 0.4% en términos reales, en tanto que los ingresos petroleros aumentaron 2.1%, a 473,100 millones de pesos.

Mientras que el gasto neto presupuestario ascendió a 4.86 billones de pesos en enero-junio del presente año, un crecimiento de 2.1% en términos reales y 498,569 millones de pesos por debajo de lo programado para el periodo.

Amador destacó que el gasto en inversión pública continuó fortaleciéndose en áreas como vivienda, educación y salud.

“Hacia adelante, la inversión pública continuará fortaleciéndose mediante sistema de inversión mixta”, declaró.

De esta manera, el balance presupuestario en la primera mitad del año fue un superávit de 357,566 millones de pesos.

Déficit fiscal de medio billón de pesos

El déficit fiscal se redujo en el primer semestre del año, en línea con la política de consolidación fiscal implementada por el gobierno federal por segundo año consecutivo.

Los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) entre enero y junio de 2026 fueron de 562,910 millones de pesos, una caída de 0.41% respecto al mismo periodo del año anterior.

El secretario de Hacienda resaltó que de esa manera, México avanza en el plan de reducir el déficit fiscal y que “la deuda pública se mantiene en una trayectoria sostenible”.

En tanto que el Saldo Histórico de los RFSP, la deuda en su medida más amplia, cerró el primer semestre de 2026 en 19.05 billones de pesos, equivalente al 51% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, lo que significa 1.6 puntos porcentuales por debajo de lo programado para el periodo.