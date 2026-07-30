Estímulos fiscales a combustibles costaron 42,000 millones de pesos en primera mitad de 2026: SHCP

Los estímulos fiscales a las gasolinas y al diésel que ha otorgado el gobierno federal para contener los precios de los combustibles en medio de la volatilidad del petróleo por la guerra en Irán tuvieron un costo fiscal de 42,000 millones de pesos en la primera mitad de 2026.

Sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) explicó que gracias a que el alza de los precios del petróleo también benefició a Pemex en sus exportaciones de crudo del primer semestre y a que las ventas de combustibles han crecido por el combate al contrabando, el efecto fiscal neto del estímulo es hasta ahora neutro.

“Al primer semestre a través de este estímulo se han dado apoyos por 42,000 millones de pesos, sin embargo, derivado de los incrementos observados también en las ventas de combustibles se han podido incrementar los ingresos de IEPS de tal suerte que la renuncia neta es de 13,000 millones de pesos”, dijo el subsecretario de Ingresos, Carlos Lerma.

El funcionario aseguró que en el primer semestre de 2026, la demanda de gasolinas y diésel en el país incrementaron alrededor de 13% respecto al año anterior gracias a las medidas implementadas por el gobierno federal para combatir el contrabando de combustibles.

No obstante, Lerma explicó que esa renuncia de 13,000 millones de pesos se compensa por el crecimiento de los ingresos petroleros que recibió el gobierno federal vía el pago de Derecho Petrolero para el Bienestar de Pemex a raíz de que la petrolera se benefició en sus exportaciones por los mayores precios internacionales del petróleo crudo.

Hacienda informó que los ingresos petroleros propios de Pemex crecieron 4.1% real anual derivado de mayores ingresos por ventas en un contexto de mayor precio de exportación del crudo.

El subsecretario de ingresos dijo que si bien hay incertidumbre respecto a cómo se moverán los precios internacionales del petróleo en los próximos meses, esperan que se mantenga la misma neutralidad fiscal por los estímulos.

“Si los precios incrementan, tendremos que dar un estímulo mayor, pero por otro lado estaremos incrementando los ingresos provenientes del Derecho Petrolero del Bienestar”, concluyó.

No prevén apoyos adicionales a Pemex

Por otro lado, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador, dijo que hasta el corte del segundo trimestre de 2026, las partidas presupuestales del gobierno federal que corresponden a Pemex “van conforme a lo programado”.

Incluso recordó que en la primera mitad del año, Pemex fue capaz de salir a mercados locales en pesos para refinanciar una parte de sus vencimientos locales.

“Vemos que la parte programática presupuestal de la relación del gobierno federal con Pemex va conforme a lo calendarizado, entonces no vemos al corte de hoy una necesidad adicional (de financiamiento)”, declaró el funcionario.