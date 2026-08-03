Omnipresencia en elecciones del 27

La mejor prueba de lo que logró Morena en el Gobierno de la Republica, está en la formidable concentración de poder en la Presidencia que, en solo cinco años cambió el régimen político en la República, es su proceso de selección de candidatos a gobernadores para el competir el próximo año-

Morena gobierna en doce de las 17 entidades que elegirán gobernador en 2027, pero, en los que no gane, aunque pierda se convertirá en la segunda fuerza política del Estado, por eso la única discusión de elección de candidatos que es nota es la conducida por Citlalli Hernández, directora del Comité de elecciones.

Lo que hoy por hoy hace que Morena, con su formidable concentración de poder, sea como el PRI del siglo pasado en el clímax de su poder, sea la fuerza política que atrae a la mayoría de las personas que desean hacer de la política su proyecto de vida. El PRI podría parafrasear a Juan Gabriel: “te pareces tanto a mí que no puedes engañarme”.

UNAM: influencia cultural y movilidad

A veces, influenciados por lo que un querido amigo llama la mitología nacional, se habla de la UNAM como la institución que concentra lo mejor de la educación y conocimiento, pero olvidan que es algo más importante.

Mi amigo, egresado de la UNAM, me explicó que los alumnos complementan su formación con las posibilidades que les ofrece el vasto universo de instituciones que en todos los campos de la cultura tienen a su disposición.

Adicionalmente, quien esto escribe, considera que es factor de movilidad social, la movilidad social que, digan lo que digan, significa la sola posesión de un título de la UNAM es lo más cercano que estamos a que sea realidad aquello de: “el ideal es que el hijo del obrero sea profesionista”.

CDMX: la lucrativa venta de plazas

En un magnífico reportaje de Daniel Blancas, del diario La Crónica de hoy, expone una red criminal de venta de plazas en el Gobierno de CDMX y cómo, por no cumplirle a unas 200 personas, reclamaron e hicieron público otro lucrativo negocio.

Quedó en evidencia, afirma el reportaje, la ineficiencia de la Fiscalía General de Justicia capitalina, que aun no ha podido armar un caso sólido con las denuncias y, dicen, sólo han cazado mojarras, no peces grandes.

Es innegable que esas redes de corrupción no seguirían impunes si no hubiera vergonzosas complicidades de los malos funcionarios que las protegen. Ojalá y, como en el caso de los desalojos, Clara Brugada, Jefa de Gobierno de CDMX, tome medidas enérgicas.

NOTAS EN REMOLINO

El Gobierno de la República, por la carestía, ha aumentado el subsidio al diésel, para mantener estable el precio del combustible que mayoritariamente utiliza el transporte para toda clase de mercancías … De pena ajena que policías mexiquenses, con el apoyo de fuerzas federales, hayan decomisado madera y bloqueado la tala clandestina de los bosques ¡Del Estado de Morelos! … Al Hospital Infantil Federico Gómez, además de las interesadas denuncias, alguien le echó la sal, pues ahora padece una gran escasez de medicamentos e insumos y quienes lo denuncian son amenazados por la SSA … Según el INEGI hay en todo el país 2,689 unidades médicas privadas, en las cuales, supongo que por la gubernamental austeridad francisca, el 80 por ciento son médicos especialistas … Modernísima reflexión de Hanna Arendt sobre los gobiernos autoritarios: “en este siglo los gobiernos totalitarios han refinado sus métodos de castigo a los oponentes; no les permiten morir como mártires por sus convicciones” …