Morelos ingresa al Consejo Metropolitano del Valle de México; proponen homologación fiscal

El estado de Morelos se incorporó formalmente al Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, luego de que la gobernadora Margarita González participara en la Primera Sesión Ordinaria 2026 del organismo, celebrada en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), con lo que la zona ahora integra 84 municipios y alcaldías de cuatro entidades.

En la reunión del consejo se planteó la necesidad de avanzar en la coordinación y cooperación fiscal entre las entidades que integran la zona metropolitana, con lo que se propuso que la Comisión de Desarrollo Económico y Competitividad incluya, como una de sus materias, la cooperación fiscal, con el objetivo de homologar las diferencias regulatorias y en el pago de impuestos que actualmente existen entre los estados.

Las disparidades fiscales entre entidades generan prácticas que afectan la recaudación y la equidad en la región, “hoy una empresa, un vehículo o una operación económica, puede trasladar artificialmente su domicilio de una entidad a otra, para pagar menos, aprovechar diferencias regulatorias o esconder obligaciones pendientes”, y esta situación permite que algunos obtengan “ventajas indebidas” explicó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.

La propuesta no implica la creación de nuevas cargas impositivas para los contribuyentes “proponemos que las existentes se paguen correctamente. Que los recursos que hoy se escapan, se conviertan justamente en mejores servicios públicos para la metrópoli”, dijo la mandataria.

Desarrollo económico

Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) concentra el 28% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, “si fuéramos un país, seríamos la cuarta economía de América Latina, de ese tamaño es la importancia del Valle de México; el corazón geográfico de la nación es también su motor económico, científico, tecnológico, financiero, cultural y logístico”, añadió.

La integración de Morelos al Consejo permitirá “fortalecer la gobernanza, impulsar un crecimiento territorial ordenado y sostenible, así como consolidar políticas públicas compartidas en materia hídrica, movilidad, vivienda, medio ambiente y desarrollo económico”, dijo González Saravia.

Brugada Molina, refrendó su llamado a la creación de una Policía Metropolitana para lograr una estrategia más efectiva que permita “compartir inteligencia, coordinar operativos y eliminar vacíos y duplicidades”, que a la creación del C5 Metropolitano se sume una Comisión de Seguridad, Construcción de Paz y Acceso a la Justicia, donde “uno de los principales ejes debe ser la búsqueda metropolitana de personas desaparecidas”.

En el rubro de movilidad se buscará avanzar en la integración del transporte público y un plan metropolitano de movilidad y acción climática, dijo Brugada Molina, ya que diariamente se trasladan en la zona metropolitana “más de un millón de trabajadores y más de 270,000 estudiantes”, por lo que es necesario que la metrópoli funcione como “un solo sistema de desarrollo, con nuevas centralidades económicas y movilidad integrada y no como una suma de redes inconexas”.

“La calidad del aire es quizá el ejemplo más evidente de los desafíos metropolitanos todos respiramos la misma atmósfera, la contaminación no se detiene ante una línea trazada en un mapa, el derecho a respirar un aire sano, sólo puede garantizarse cuando actuamos como una sola región”, lo mismo para la cuenca hídrica, dijo Molina.

Como parte de los trabajos previos se realizaron 17 recorridos a sitios de interés metropolitano, donde se abordaron diversos temas, en particular, alusivos al proyecto del Bosque de Agua los cuales dejaron como resultado el documento base del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, que será sometido a consulta pública.