Tianguis Turístico dejaría derrama económica de 1,000 millones de pesos a Puebla

Puebla, Pue. El Tianguis Turístico de Puebla, que se realizará del 9 al 12 de marzo del 2027, dejaría una derrama económica de 1,000 millones de pesos, con una asistencia de 1,790 compradores y la participación de 3,980 expositores tanto nacionales e internacionales, reafirmó el gobierno del estado.

A 14 años de la primera edición que se realizó en la Angelópolis, la Secretaría de Turismo federal (Sectur), Josefina Rodríguez Zamora, destacó que esta edición se busca que sea la más internacional de todas las realizadas hasta el momento.

En su participación dentro de la conferencia del gobernador Alejandro Armenta, la funcionaria federal explicó que, para no intervenir con el arranque de las campañas intermedias en abril, se tomó la decisión de adelantar un mes, por lo que van en tiempo con las invitaciones a los países.

Destacó que los mercados asiáticos (China, Corea y Japón) y Europa son de mucho interés para los estados, con lo que esperan con este tianguis en su edición 51 ampliar la promoción de los distintos destinos del país.

Rodríguez Zamora dijo que en Puebla identificaron que el turismo extranjero proviene de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Colombia y Brasil. Ante eso, vio oportunidades de ampliar los mercados.

“Se mantendrá la promoción constante en Norteamérica y Latinoamérica. Sin embargo, el enfoque de la próxima feria dirigirá esfuerzos inéditos a la captación de delegaciones comerciales de Asia”, expuso.

Compradores de 160 países

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Turístico estatal, Carla López-Malo Villalón, estimó que habrá la llegada de compradores de más de 160 países.

Reiteró que será un evento importante, donde se aprovechará para dar a conocer la oferta turística que ofrece Puebla, encabezada por sus 12 Pueblos Mágicos.

Recordó que la entidad poblana presentó sus fortalezas en cuanto a infraestructura, con diferentes recintos para congresos y convenciones, hotelería, así como sus atractivos culturales, naturales, patrimonio histórico y gastronomía.

Comentó que el Centro Expositor de Puebla, que es el recinto más grande para congresos y convenciones, ubicado en la zona de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe en la Angelópolis, albergará a los participantes de los estados y del extranjero.

Indicó que los prestadores de servicios turísticos están sumados a este magno evento, el cual abonará a la meta de visitantes en el presente año.

Al cierre del primer semestre, la entidad poblana registró la llegada de 8 millones 560,000 turistas con respecto a la meta anual de 19 millones 900,000, es decir, se lleva logrado el 43.1%, reportó la Secretaría de Desarrollo Turístico.