Ingresos de la Ciudad de México crecieron 1.4% anual en el primer semestre del 2026

Durante los primeros seis meses del 2026, la Ciudad de México registró ingresos por 183,653.2 millones de pesos, que representaron un crecimiento de 1.4% frente a lo recaudado en el mismo periodo de 2025, el resultado “se sustenta en el dinamismo de los ingresos tributarios”, de acuerdo con Informe de Avance Trimestral presentado este lunes por la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Lo ingresos propios representaron 52.5% del total recaudado durante el semestre con 87,644.7 millones de pesos “lo que confirma la solidez de las fuentes propias de financiamiento como sustento principal de las finanzas públicas locales”, señala el reporte.

El comportamiento favorable se asocia al crecimiento del empleo formal, expansión del mercado inmobiliario, e incremento en la actividad turística, de hospitalidad y de entretenimiento en la capital, “factores que incidieron directamente en los principales impuestos locales”.

Los ingresos tributarios ascendieron a 67,922.6 millones de pesos en el periodo, con un crecimiento anual de 9.5%. Este rubro representó 77.5% del total de los ingresos locales, “consolidándose como el principal motor de la recaudación propia”.

Los impuestos sobre el patrimonio fueron el componente de mayor aportación, con 35,102.9 millones de pesos y una participación de 51.7% del total tributario. El Impuesto Predial fue la fuente de recaudación más relevante en el rubro de impuestos sobre el patrimonio, con 26,575 millones de pesos, con 8.1% más respecto al año anterior.

En este periodo se refleja el efecto estacional del Impuesto Predial, cuyos primeros meses del año concentran la mayor parte de la recaudación anual. “Este año tuvimos la mayor cantidad de pagos anticipados del predial, pasó algo que no pasa en ninguna otra entidad federativa, más de la mitad de la población había pagado su predial de todo el año en febrero” dijo en conferencia el titular de la SAF, Juan Pablo de Botton Falcón.

Por Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles se recaudaron 4,547.3 millones de pesos, con un crecimiento de 12.7% respecto al mismo periodo de 2025, “que refleja la dinámica del mercado inmobiliario en la Ciudad”. El Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, registró 3,980.7 millones de pesos

El Impuesto Sobre Nóminas (ISN) alcanzó una recaudación de 30,433.7 millones de pesos, “Quisiera remarcar que tuvimos la recaudación más alta en la historia de la ciudad para un primer semestre”, dijo el funcionario, la cifra es 11.4% mayor que al primer semestre de 2025.

Los impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones sumaron 1,977.2 millones de pesos; dentro de este grupo destacó el Impuesto Sobre Espectáculos Públicos, con 799.9 millones de pesos 23.1% más respecto a 2025 “impulsada por la actividad cultural y de entretenimiento”.

En contraste los ingresos no tributarios totalizaron 19,722.1 millones de pesos, una disminución de 25.2% anual.

Los ingresos federales representaron 87,276.9 millones de pesos en el periodo. “Las participaciones federales se mantienen como el pilar de este componente, con 80.8% del total, en línea con la evolución de la Recaudación Federal Participable (RFP) a nivel nacional”.

Gasto

El gasto neto total de la Ciudad de México, que incluye lo ejercido y lo comprometido, alcanzó 205,172.7 millones de pesos al cierre del primer semestre de 2026 que implica un avance de 65.5% respecto al Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México.

El gasto de capital tuvo un incremento nominal de 119.0%, impulsado por las transferencias y asignaciones al Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad (FIMAS), “instrumento mediante el cual se canalizaron recursos a la inversión, principalmente para la operación y mantenimiento del transporte público masivo”.

El rubro de Obra Pública registró un incremento de 27.2%, del total de recursos ejercidos, 3,404.0 millones de pesos se aplicaron al mejoramiento de la infraestructura urbana, en proyectos de rehabilitación de vialidades, mantenimiento de inmuebles y reconstrucción de redes de drenaje. El 15.1% de los recursos destinados a inversión en obra pública se canalizaron a trabajos de rehabilitación y mantenimiento de las líneas 12, 7, 2 y 1 del Metro.

Deuda

El saldo de la deuda pública se situó en 104,158.4 millones de pesos lo que representa un desendeudamiento temporal nominal de 2.9% y real de 4.3% con respecto al cierre de 2025. En el primer semestre de 2026, se efectuaron pagos de amortizaciones por un monto de 3,105.3 millones de pesos y no se realizaron colocaciones al amparo del Techo de Endeudamiento Neto aprobado por el Congreso de la Unión y el Congreso de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2026.