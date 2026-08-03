Del cuidado de los pacientes a la dirección de un centro de salud en Pinos, Zacatecas de IMSS Bienestar

La primera enfermera al frente del CESSA de Pinos encabezó la puesta en marcha de un área de hemodiálisis que hoy evita traslados y gastos a pacientes con enfermedad renal.

Apenas habían transcurrido unos días desde que Alma Delia Bañuelos de Luna asumió la dirección del Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) de Pinos, Zacatecas de IMSS Bienestar cuando enfrentó uno de los mayores desafíos de su trayectoria profesional: poner en marcha el nuevo servicio de hemodiálisis para personas con enfermedad renal.

El reto iba mucho más allá de instalar el equipo. Fue necesario capacitar al personal, aprender nuevos procedimientos y preparar a toda la unidad para ofrecer un tratamiento especializado que, hasta entonces, obligaba a las y los pacientes a recorrer largas distancias y asumir elevados costos para recibir atención.

"Uno de los principales retos fue la apertura del área de hemodiálisis. Necesitábamos capacitarnos para operar las nuevas máquinas y brindar una atención segura. Hoy muchos pacientes ya reciben aquí sus sesiones, cuando antes tenían que salir de Pinos y, en algunos casos, dejaban de atenderse por los costos", explica.

La puesta en marcha de este servicio coincidió con otro cambio significativo: Alma Delia se convirtió en la primera enfermera en dirigir el CESSA de Pinos.

Licenciada en Enfermería por la Universidad Autónoma de Zacatecas, con estudios en Tanatología y una maestría en Administración de Instituciones de Salud, sostiene que la formación en enfermería también desarrolla competencias para la gestión, el liderazgo y la toma de decisiones en instituciones de salud.

"Se está cerrando una brecha que existió durante mucho tiempo. Hoy tenemos la oportunidad de demostrar que las y los profesionales de enfermería podemos dirigir estas instituciones y asumir la responsabilidad de fortalecer los servicios para la población", afirma.

La historia de Alma Delia refleja una transformación que impulsa IMSS Bienestar al ampliar los espacios de liderazgo para el personal de enfermería. La institución reconoce la preparación, autonomía y capacidad de las enfermeras y los enfermeros para asumir responsabilidades directivas en centros de salud, hospitales y otras áreas estratégicas del sistema público de salud.

Al frente del CESSA de Pinos, su prioridad es consolidar el funcionamiento del servicio de hemodiálisis, fortalecer la capacitación del personal y ampliar el acceso a una atención especializada para que las personas puedan recibir tratamiento cerca de su comunidad, sin que la distancia o los costos representen un obstáculo.

"Nuestro compromiso es brindar atención gratuita, de calidad y con eficiencia, llegar a quienes más lo necesitan y seguir fortaleciendo los servicios para toda la población", concluye.