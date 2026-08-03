Bedolla y embajador de China impulsan agenda económica, turística y cultural para Michoacán

Pátzcuaro, Michoacán, 3 de agosto de 2026.- Con el objetivo de consolidar alianzas estratégicas para el desarrollo del estado, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó que la visita oficial del embajador de China en México, Chen Daojiang, se fundamenta en tres ejes prioritarios como son el impulso económico, el desarrollo turístico y el intercambio cultural.

Durante una reunión sostenida con el Consejo Consultivo Turístico en el municipio de Pátzcuaro, el mandatario estatal detalló que la agenda de trabajo incluyó un recorrido el día de ayer por el Puerto de Lázaro Cárdenas. En dicha visita, se supervisó la logística operacional de las terminales de contenedores Hutchison Ports y APM, así como las nuevas obras de infraestructura que permitirán elevar la capacidad operativa del puerto, pasando de 4 millones a 6.5 millones de TEUs.

En el ámbito turístico y cultural, Ramírez Bedolla anunció que se busca concretar un hermanamiento con la provincia china de Shandong. Explicó que esta iniciativa responde a la creciente demanda de los viajeros asiáticos por experiencias auténticas en gastronomía, arte e historia, cualidades ampliamente consolidadas en la entidad.

"Michoacán está en el camino correcto y en mi gobierno espero que logremos esta gran hermandad con Shandong para promover el turismo, tal como en su momento promovimos el comercio con China", afirmó el gobernador.

Por su parte, el embajador Chen Daojiang calificó a Michoacán como una tierra cálida y llena de esperanza, que año con año es un punto atractivo para el turismo de su país.

Destacó el valor patrimonial del Centro Histórico de Morelia, la riqueza gastronómica del estado y sus atractivos naturales, como la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca, elementos de alto valor competitivo para atraer al turismo proveniente de China.

Acompañaron al gobernador los secretarios de Turismo, Roberto Monroy García; de Cultura, Tamara Sosa Alanís; de Desarrollo Urbano y Movilidad, María Elena Huerta Moctezuma; de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa; de Medio Ambiente, Alejandro Méndez López, así como autoridades estatales, municipales y empresarios.