Celebrará Municipio de Querétaro 495 Aniversario

Con motivo del 495 aniversario de la fundación de la ciudad, el Municipio de Querétaro, encabezado por el presidente municipal, Felipe Fernando Macías Olvera, llevará a cabo un programa especial de actividades, del 24 al 28 de julio, “En el marco del 495 Aniversario de Santiago de Querétaro”, para conmemorar la riqueza histórica, artística y patrimonial de la capital queretana mediante el talento local.

A través de la Secretaría de Cultura, se presentó el cartel de actividades donde se destacó que será una semana dedicada a la cultura en algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad, con la participación de artistas locales y agrupaciones de otros estados, y la música sinfónica será el eje principal de la programación para que las familias queretanas disfruten de esta celebración.

Los escenarios de estas actividades serán, la Antigua Estación del Ferrocarril, la explanada del Museo del Cerro de las Campanas, el Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín, el Teatro de la Ciudad y la Alameda Hidalgo.

La programación musical estará encabezada por la Banda Sinfónica Juvenil Santiago de Querétaro, y las actividades incluyen el Encuentro de Exintegrantes de la Banda Sinfónica Juvenil Santiago de Querétaro, con motivo de sus 25 años de historia, el 24 de julio a las 19:00 horas en la Antigua Estación del Ferrocarril; el taller "Mariposa Monarca, especie viajera", dirigido al público familiar, el 25 de julio a las 10:00 horas en la explanada del Museo del Cerro de las Campanas.

También se llevará a cabo el Octavo Encuentro de Bandas Sinfónicas, con agrupaciones invitadas de Guanajuato, Puebla, Colima, Zacatecas y San Luis Potosí. El desfile será el 25 de julio a las 17:00 horas en la Alameda Hidalgo.

Como parte de este encuentro se ofrecerá el macroconcierto "Ska y Rock Sinfónico", el 26 de julio a las 13:00 horas en el Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín. Finalmente, el 28 de julio a las 18:30 horas, el Teatro de la Ciudad será sede del Certamen de la Canción Queretana.

Con esta cartelera, el Municipio de Querétaro fomenta la sana convivencia y fortalece el tejido social a través de actividades culturales. De esta manera, se extiende la invitación a la ciudadanía para sumarse a los festejos de una ciudad que valora su pasado, vive su presente y proyecta su cultura hacia el futuro.