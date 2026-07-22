Proyectan inversión de 1,840 millones de pesos para obras en Querétaro

Querétaro, Qro. Este año la inversión en obra pública estatal podría ascender a 1,840 millones de pesos, confirmó el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Sduop) de Querétaro, José Pío X Salgado Tovar.

Hay proyectos que ya están avanzados y otros en proceso de licitación, por lo que, estimó que a finales de julio habrían iniciado 100 por ciento.

De acuerdo con el secretario estatal, el monto programado para este año es similar al presupuesto de años anteriores.

“Traemos un techo financiero de obra pública este año de 1,840 millones aproximadamente, está en proceso ya casi toda la obra, estamos licitando, algunas obras ya van más avanzadas que otras, pero ya estamos trabajando. (…) Tenemos ya casi arrancada la obra en su 100%, yo creo que, a fin de julio, todas las obras están arrancadas”, mencionó.

La inversión se ejercerá principalmente en obras de índole social que impacten colonias y comunidades, así como en la Sierra Gorda y en el semidesierto; también, obras en bordos y cárcamos.

“Estamos trabajando, como ustedes lo saben, muy importante el trabajo de los bordos pluviales, en la parte de inversión es de lo más importante, vamos a trabajar también en otra parte de algunos cárcamos, en algunas otras cosas, tenemos el trabajo de obra institucional donde atendemos la infraestructura que se requiere para justicia, para seguridad, para salud, para educación”, compartió.

En tanto, refirió que hubo un impacto negativo debido a la reducción del recurso federal, lo que repercutió en los planes de trabajo.

“Se está trabajando como lo marca la normatividad, la ley de obra pública del estado y, en su caso, la ley de obra pública federal mediante convocatorias; nosotros generalmente públicas. (…) Este año el estado tuvo una reducción del presupuesto federal muy importante, de un alto impacto de casi 1,800 millones de pesos en forma negativa, eso obviamente afectó a todos los sectores de gobierno y a todos los programas de trabajo”, ahondó.

Crece producción

En abril la producción de las empresas constructoras creció 28% a tasa anual en el estado, reporta la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La actividad estuvo impulsada por el crecimiento en las obras hídricas, transporte y urbanización, contrario a las caídas en edificación, electricidad y telecomunicaciones, entre otras. El sector privado participó con 58% de la producción, mientras el público contribuyó con 42%; sin embargo, el crecimiento se centró en la obra pública y se contrajo la privada.

En materia de empleo, al corte de junio, la construcción generó 8.6% del empleo formal del estado; en lo que va del año, solamente en marzo registró una variación mensual negativa, con base en los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).