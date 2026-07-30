Quintana Roo intensificará promoción en Europa y Sudamérica

Cancún, QRoo.- El Caribe Mexicano participará en una serie de ferias turísticas en Argentina, Brasil, París y Londres a partir de agosto, con el objetivo de fortalecer su presencia en mercados clave y consolidar la campaña “La Capital Mundial de las Vacaciones”.

Así lo anunció el secretario de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto Riestra, quien detalló una agenda de promoción internacional orientada a generar nuevas alianzas comerciales, impulsar el segmento de reuniones y convenciones, y apoyar la recuperación de conectividad aérea.

La gira incluye la presencia en IBTM (turismo de reuniones y convenciones) en agosto, así como participación en eventos en Argentina, Brasil, París y, eventualmente, Italia, además del World Travel Market de Londres. El objetivo es blindar la ocupación hotelera en la segunda mitad del año y diversificar la captación de visitantes de alto valor.

Cueto Riestra reconoció que 2026 ha sido un año complejo para el sector, principalmente por el incremento en el costo de la turbosina, que ha dificultado la apertura y el mantenimiento de rutas aéreas. No obstante, se mantiene la expectativa de recuperar parte de las frecuencias perdidas hacia el cierre del año.

“Somos y seguimos siendo el destino más visitado de América Latina. Y eso implica una gran responsabilidad no solamente en materia de promoción, sino también en materia de gestión”, subrayó.

Respecto al comportamiento del verano, el titular de Sedetur reportó un repunte reciente, con una ocupación promedio superior al 60% en la última semana. “No es un verano fácil. Es un verano muy retador derivado de la disminución de asientos de avión disponibles y del crecimiento hotelero, pero estamos desarrollando estrategias para impulsar los destinos”, indicó.

Sobre los resultados del Mundial de 2026, Cueto Riestra señaló que las cifras definitivas se darán a conocer más adelante, aunque compartió la preocupación regional por la disminución del turismo registrada en junio, incluso durante el evento, lo que refleja problemas de capacidad aérea y de la economía global en el sector de viajes.