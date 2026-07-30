Condena Brugada criminalización de migrantes en EU; reafirma compromiso para garantizar el derecho a la movilidad humana

La jefa de Gobierno, encabezó la inauguración del encuentro de la Coalición de Alcaldes de las Américas sobre Migración, donde participan representantes y autoridades de 12 ciudades del continente.

Destacó que la Ciudad de México brindó atención a más de 5 mil 600 personas migrantes, mediante servicios de alojamiento, atención psicológica, acceso a la salud y vinculación con programas y servicios públicos en la primera mitad de 2026.

El alcalde de Bogotá, Colombia, aseguró que la migración representa una oportunidad para el desarrollo de las ciudades cuando se gestiona una visión de integración

Al encabezar la inauguración del encuentro de la Coalición de Alcaldes de las Américas sobre Migración, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, condenó las políticas que criminalizan la movilidad humana y manifestó su preocupación por la pérdida de vidas durante operativos migratorios en Estados Unidos.

“Desde la Ciudad de México —dijo— condenamos enérgicamente las políticas que criminalizan la movilidad humana y expresamos nuestro profundo dolor e indignación por la muerte de numerosos nacionales durante los operativos de la ICE” (la agencia federal de EU encargada del tema migratorio).

En el evento, organizado por Mayors Migration Council, y llevado a cabo en el Colegio de San Ildefonso, en el Centro Histórico de esta capital, y ante representantes y autoridades de 12 ciudades del continente americano, la mandataria hizo un llamado a fortalecer la solidaridad, la fraternidad y el respeto a los derechos humanos, bajo la convicción de que, “ningún ser humano es ilegal, y migrar no es un delito”.

Ante ello, y al participar en el panel: "Gestionar la Migración con Dignidad, Construyendo Coaliciones entre ciudades”, reafirmó el compromiso de su gobierno con la construcción de una política migratoria más inteligente, coordinada, humana, solidaria y basada en la dignidad de las personas.

Aunado a ello, destacó que la Ciudad de México fue forjada por olas migratorias y que su propia historia tiene origen en una gran peregrinación, simbolizada por la fundación de México-Tenochtitlan.

En ese sentido, indicó que en la última década el número de personas extranjeras residentes en la ciudad ha crecido cerca de 50 por ciento, principalmente provenientes de países de todo el continente americano, lo que confirma la importancia de fortalecer la cooperación regional para atender los desafíos de la movilidad humana.

Como parte de las acciones implementadas por su administración, informó que se duplicó la capacidad de refugios y albergues públicos, garantizando alojamiento digno, alimentación, atención médica y acompañamiento psicológico integral. Además se han desplegado brigadas humanitarias en hospitales, espacios públicos y centros de acogida, además de establecer una ventanilla de atención de primer contacto para identificar y atender las necesidades específicas de cada persona y familia migrante.

Clara Brugada, resaltó que primer semestre de este año, la Ciudad de México brindó atención a más de 5 mil 600 personas migrantes, mediante servicios de alojamiento, atención psicológica, acceso a la salud y vinculación con programas y servicios públicos. Además, se destacó la operación del Padrón de Huéspedes, mecanismo que facilita el acceso a derechos y servicios para la población en contexto de movilidad.

Reiteró que garantiza el acceso a la salud y a la educación para niñas, niños y adolescentes migrantes, bajo el principio de que ningún trámite administrativo debe convertirse en una barrera para el ejercicio de derechos fundamentales.

“No hay nada más injusto e inhumano que convertir un trámite administrativo en un obstáculo para los derechos de una niña o de un niño”, subrayó.

Asimismo, reconoció el trabajo coordinado con más de 40 organizaciones de la sociedad civil, albergues, universidades, organismos internacionales y redes comunitarias, cuya participación resulta esencial para ofrecer una atención integral y digna a las personas migrantes. De igual forma, se destacó la implementación de estrategias de apoyo para personas migrantes retornadas desde Estados Unidos y la aplicación de protocolos especializados con perspectiva de género para mujeres, niñas y adolescentes.

Ahí, la jefa de Gobierno anunció la creación de un Centro Multiservicios para Personas Migrantes, que concentrará en un mismo espacio servicios de salud, orientación jurídica, acceso a programas sociales, vivienda y vinculación con organizaciones civiles.

Durante su intervención, Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, Colombia, aseguró que la migración representa una oportunidad para el desarrollo de las ciudades cuando se gestiona una visión de integración, al destacar que Bogotá ha recibido cerca de un millón de personas migrantes provenientes de Venezuela en los últimos nueve años.

Señaló que garantizarles acceso a servicios como salud, educación, y atención social fortalece la actividad económica, favorece la atracción de talento y contribuye a enfrentar desafíos demográficos de seguridad e inclusión. Asimismo, reconoció que aunque existen retos como la xenofobia y la integración social, una gestión basada en evidencia permite convertir la migración en un motor de desarrollo.

Mario Bergara, intendente de Montevideo, Uruguay, destacó que la movilidad humana debe entenderse desde una perspectiva de derechos humanos, desarrollo y proyectos de vida, y retomó el planteamiento de Clara Brugada, al señalar que, como ella expresó, la migración forma parte de la búsqueda del bienestar, la felicidad y el ejercicio de los derechos de las personas y las familias. Asimismo, recordó que la historia de Montevideo y de Uruguay ha sido construida por distintas generaciones de personas migrantes.

Claudio Orrego, gobernador de la Región Metropolitana de Santiago, señaló que Chile enfrenta el desafío de integrar a más de 1.1 millones de personas migrantes, de las cuales 58 por ciento se concentra en Santiago. Indicó que el incremento de los flujos migratorios en los últimos años coincidió con una crisis de seguridad, lo que ha favorecido discursos que asocian de manera errónea la migración con la delincuencia.

Cara Spencer, alcaldesa de Saint Louis, Missouri, Estados Unidos, afirmó que, aunque las políticas migratorias corresponden a los gobiernos nacionales, son las ciudades las que enfrentan de manera directa los desafíos y oportunidades de la movilidad humana.

En ese sentido, llamó a fortalecer la cooperación entre gobiernos locales para intercambiar buenas prácticas, difundir historias de éxito y construir una narrativa positiva sobre la migración que contribuya a influir en las políticas públicas y a reconocer su importancia para el desarrollo de las comunidades.