Embajada de EU y COCENA revisan reglas de exportación del aguacate y certificación Velagro en México

Representantes del gobierno de Estados Unidos y de la Confederación Central Nacional (COCENA) entablaron mesas de trabajo en la Embajada estadounidense en México para revisar las condiciones laborales en el sector agroindustrial de Michoacán, con foco en la cadena de suministro del aguacate y de otros productos destinados al mercado de exportación, informó su líder Víctor Mendoza Pantoja.

Las conversaciones ocurren en la coyuntura del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, marco normativo que asigna a las representaciones laborales un papel activo en el seguimiento de las disposiciones comerciales y del trabajo. A la par, el gobierno mexicano ha puesto en marcha esquemas como la certificación Velagro para garantizar la trazabilidad y la legalidad de los envíos agrícolas hacia el mercado estadounidense.

Durante las jornadas de trabajo, la organización sindical presentó un diagnóstico sobre las dinámicas en los centros de trabajo del campo e integró propuestas para reforzar la prevención de incumplimientos y promover la observancia de la legislación laboral vigente.

En el desarrollo de las mesas se precisó que la intervención sindical busca aportar insumos desde la experiencia operativa sin asumir competencias de verificación ni sustituir las facultades de las autoridades del trabajo.

Las delegaciones acordaron dar continuidad a estos espacios institucionales mediante reuniones subsecuentes para dar seguimiento a la adaptación de las unidades productivas a las normativas de exportación, incentivar el respeto a la libertad sindical y afianzar la certidumbre operativa de los flujos comerciales agropecuarios.

Como parte de la agenda de diálogo entre la representación diplomática y los actores del sector laboral, la secretaría general de la organización, a cargo de Víctor Manuel Mendoza Pantoja, participará el próximo 30 de julio en la conmemoración oficial del aniversario de la Independencia de los Estados Unidos.