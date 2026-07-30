Crecer ya no depende solo de una buena idea, sino de las herramientas para ejecutarla

Toda empresa nace de una idea. Puede surgir al identificar una oportunidad de mercado, transformar una pasión en un negocio o apostar por el emprendimiento. Sin embargo, conforme una PyME crece, también aumentan los retos: coordinar equipos, atender clientes, administrar información y responder con agilidad a un entorno cada vez más competitivo.

En ese escenario, la tecnología ha dejado de ser un elemento complementario para convertirse en un habilitador del crecimiento empresarial. Hoy, la productividad ya no depende únicamente del talento de las personas, sino también de las herramientas que les permiten trabajar de forma más eficiente.

Esta tendencia se refleja en el Work Relationship Index 2025 de HP, que revela que 69% de los trabajadores en México considera que las exigencias laborales aumentaron durante el último año, mientras que 79% cree que la tecnología puede mejorar su experiencia de trabajo. El estudio también señala que cuando las empresas invierten en herramientas tecnológicas adecuadas, fortalecen la productividad.

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En este contexto, la inteligencia artificial comienza a desempeñar un papel estratégico para las pequeñas y medianas empresas. Automatizar tareas repetitivas, acceder con rapidez a la información o generar resúmenes y contenidos son funciones que permiten optimizar el tiempo y enfocar los esfuerzos en actividades de mayor valor para el negocio.

Con esta visión, HP desarrolló la familia EliteBook, un portafolio de equipos diseñado para responder a las necesidades de profesionales y empresas en expansión. Integradas con Windows 11 Pro, procesadores de última generación y herramientas de IA como Microsoft Copilot, estas laptops buscan facilitar tareas cotidianas, fortalecer la colaboración y mejorar la productividad.

La línea está conformada por HP EliteBook 6, HP EliteBook 8 y HP EliteBook X, modelos que ofrecen distintas configuraciones para adaptarse a diversos perfiles de usuario y niveles de exigencia. El portafolio está pensado para favorecer el trabajo híbrido y la colaboración desde prácticamente cualquier lugar.

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Dentro de esta oferta, HP EliteBook X incorpora capacidades de inteligencia artificial de nueva generación orientadas a usuarios que requieren mayor desempeño para flujos de trabajo complejos.

Para las PyMEs, adoptar este tipo de soluciones representa una oportunidad para dedicar menos tiempo a procesos operativos y más recursos al crecimiento del negocio. En un entorno donde la transformación digital avanza con rapidez, contar con tecnología preparada para los nuevos desafíos puede marcar la diferencia entre adaptarse al cambio o liderarlo.

Al final, toda empresa comienza con una idea. Convertirla en un negocio competitivo dependerá, cada vez más, de las herramientas que acompañen su evolución.

https://www.hp.com/mx-es/laptops/business/elitebooks.html