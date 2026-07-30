Arabia Saudita anuncia alianza de Estados para asegurar el mar Rojo

Arabia Saudita anunció el jueves la creación de una coalición marítima de más de 10 Estados para asegurar la navegación en el mar Rojo, en medio de la tensión en el estratégico estrecho de Bab al Mandeb por la amenaza de los rebeldes hutíes de Yemen.

Aliado de Irán, este movimiento anunció la semana pasada un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita, seguido de la reivindicación de varios ataques contra petroleros sauditas en el mar Rojo.

Arabia Saudita depende del estrecho de Bab al Mandeb, situado en el extremo sur del mar Rojo, para continuar sus exportaciones de petróleo, mientras Irán mantiene bajo control el estratégico paso de Ormuz, al otro lado de la península.

La coalición anunciada por Riad reúne a 14 países.

Su objetivo es "reforzar la seguridad marítima, proteger la libertad de navegación, asegurar las vías comerciales internacionales y las rutas de suministro de energía, así como proteger los intereses marítimos comunes en el estrecho de Bab al Mandeb, el mar Rojo y el golfo de Adén", según un comunicado conjunto publicado por el Ministerio de Defensa saudita.

Arabia Saudita insistió en que la alianza tiene un "carácter puramente defensivo" y que "no va dirigida contra ningún Estado".

Entre los miembros están Kuwait, Baréin, Catar, Pakistán, Turquía, Egipto, Jordania, Nigeria, entre otros.