Coparmex en Puebla ve positivo incremento al salario mínimo de 2026

Puebla, Pue. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Puebla se pronunció a favor del incremento de 13% al salario mínimo, porque cubrirá el 100% de la línea de bienestar familiar.

Beatriz Camacho Ruiz, presidenta del organismo, afirmó que es resultado de un consenso responsable entre gobierno, sindicatos y el sector privado.

La semana pasada, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, anunció el aumento en el salario mínimo que pasará de los 278.80 pesos a 315.04 pesos diarios a partir de 2026.

En este sentido, la dirigente de la Coparmex en Puebla consideró que se hizo la evaluación dentro de un escenario económico, donde se escuchó la postura de la Iniciativa Privada.

Sin embargo, no dejó de señalar que es indispensable realizar una observación continua del mercado laboral, la inflación y el crecimiento económico, a fin de garantizar estabilidad para las empresas y el empleo formal.

Reiteró que el alza del 13% integra un monto independiente de recuperación de 17.01 pesos y un componente inflacionario de 6.5%.

Camacho Ruiz consideró que el ajuste al salario mínimo de 13% impactará de manera positiva en las revisiones contractuales del próximo año.

Indicó que empresas y sindicatos deberán tomar en cuenta el nuevo escenario salarial para lograr acuerdos que satisfagan a ambas partes, ya que en el 2025 hubo complicaciones en algunas, aunque se solventaron.

Consideró que en la aprobación del aumento al salario mínimo, Claudia Sheinbaum y los empresarios hubo buena voluntad para acuerdos que mejoren el poder adquisitivo de los trabajadores.

Indicó que cada patrón sabe hasta qué punto tiene la capacidad de aumento a los trabajadores, ya que no todos tienen la misma economía.