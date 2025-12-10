La IA seguirá siendo el motor del mercado de capitales en EU

La apuesta por inversiones en inteligencia artificial (IA) por parte de las grandes tecnológicas de Wall Street seguirá impulsando el crecimiento diferenciado en Estados Unidos, frente a otras economías, dijeron directivos de Vanguard, una de las gestoras de fondos de inversión más grandes del mundo.

Durante la prsentación de sus “Perspectivas económicas y de mercado para 2026”, Roger Aliaga-Díaz, economista en jefe para las Américas de Vanguard, dijo que a pesar del pesimismo económico, los mercados bursátiles alrededor del mundo han tenido un año positivo, con alzas de doble dígito.

Dicho incremento se debe particularmente a las empresas de alta capitalización, como las conocidas como Siete Masgnífias, las cuales han tenido un incremento importante en el precio de sus acciones en el 2025.

Destacan,por ejemplo, Alphabet, matriz de Google, que ha tenido un incremento de 69.87% en el año, seguida por NVIDIA, la empresa más valiosa en Bolsa, con un aumernto de 37.31 por ciento.

Aliaga-Díaz dijo que la IA destacará entre otras megatendencias, dada su capacidad para transformar el mercado laboral e impulsar la productividad; sin embargo, la enorme contribución de la inversión en IA al crecimiento económico representa el principal factor de riesgo para el próximo año.

El estudio de Vanguard prevé que la actual ola de inversión física impulsada por la IA sea una fuerza poderosa, que recuerda a períodos anteriores de gran expansión de capital, como el desarrollo de los ferrocarriles a mediados del siglo XIX y el auge de la información y las telecomunicaciones a finales de la última década del siglo XX.

Sugiere que este ciclo de inversión sigue en marcha, lo que respalda su proyección de hasta 60 % de probabilidad de que la economía estadounidense alcance un crecimiento del PIB real del 3% en los próximos años, una tasa muy superior a la mayoría de las previsiones de profesionales y bancos centrales.

Renta variable seguirá creciendo

Según Vanguard, en el mediano plazo la perspectiva para las carteras multiactivo sigue siendo positiva, y es probable que se mantengan las rentabilidades positivas después de la inflación.

El año próximo, de hecho, las acciones tecnológicas estadounidenses podrían mantener su impulso, dada la tasa de inversión y el crecimiento previsto de las ganancias.

Para la gestora de activos, “los riesgos aumentan en medio de esta exuberancia, aunque parezca racional, según algunos indicadores. Ello, explican, “porque están surgiendo oportunidades de inversión más atractivas en otros ámbitos, incluso para los inversionistas más optimistas sobre las perspectivas de la IA”.

Sus proyecciones de los mercados de capital muestran que los perfiles de riesgo-retorno más sólidos en las inversiones públicas durante los próximos cinco a diez años son, la renta fija estadounidense de alta calidad; las acciones de Wall Street orientadas al valor y las acciones de mercados desarrollados no estadounidenses.

Vanguard mantiene una actitud cautelosa para las acciones de crecimiento estadounidenses, que, sin duda, han superado con creces el rendimiento de la mayoría de las inversiones.

Duda que el crecimiento sea tan espectacular como el de este año.