¿Cuándo entra en vigor el nuevo salario mínimo en México?

El salario mínimo general en México tendrá en 2026 un aumento de 13% y en la Zona Libre Fronteriza Norte (ZLFN) el alza será de 5%, luego de una negociación que comenzó desde el 27 de noviembre y culminó el 3 de diciembre con el anuncio.

Después de seis días de negociación en el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), los empresarios y trabajadores llegaron a un “consenso unánime” para incrementar el salario mínimo para el 2026.

“De común acuerdo, de consenso unánime entre el sector obrero y empresarial, y de igual manera con el gobierno, hemos definido los salarios mínimos”, anunció Marath Bolaños, titular de la Secretaría del Trabajo, durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Con el acuerdo, el salario mínimo general incrementará 13% para quedar en 315.04 pesos diarios, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) el alza será 5% para llevarlo a 440.87 pesos diarios.

Mensualmente, el referente mínimo general será de 9,582.47 pesos y en los 46 municipios que abarcan la región fronteriza norte ascenderá a 13,409.80 pesos.

Vigencia del salario mínimo en México

Estos montos comenzarán a aplicarse a partir del jueves 1 de enero de 2026. La Conasami es el organismo encargado de fijar anualmente los incrementos de este referente mínimo que “nunca” estarán por debajo de la inflación “durante el periodo de su vigencia”.

Los montos se fijan anualmente, pero la Ley Federal del Trabajo considera que podrán revisarse “en cualquier momento del año” si existen circunstancias económicas que lo justifiquen.

En su artículo 570, establece que la Secretaría del Trabajo tiene la facultad de tomar la iniciativa para solicitar por escrito a la Presidencia y a la Conasami los motivos por los cuales considera necesario revisar los salarios mínimos vigentes.

También los sectores empresariales y sindicatos, que representen al 51% de los trabajadores agremiados del país o los patrones que tengan al mismo porcentaje de empleados a su servicio, podrán solicitar una revisión del ingreso mínimo. La petición debe ser por escrito y ante la Secretaría del Trabajo para que envíe la propuesta a la Conasami.

De 2018 a la fecha, periodo en que inició una política de recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo, no se han realizado revisiones durante su vigencia. En ese lapso los incrementos han sido de doble dígito para el general, con porcentajes de hasta 22%, todos por arriba de la inflación. Incluso, para 2019 el ingreso fronterizo se incrementó 100 por ciento.

¿Para qué alcanza el salario mínimo?

De acuerdo con la Conasami, 8.5 millones de personas trabajadoras en México se beneficiarán con el aumento al salario mínimo.

En 2026, el referente mínimo general alcanzará para comprar 2 canastas básicas, cuando en 2025 las personas que perciben ese ingreso compran 1.8 canastas. La meta de la administración de Claudia Sheinbaum para 2030 es que se puedan adquirirse 2.5 canastas básicas.

El siguiente año, las personas que perciban ese ingreso podrán comprar 7.1 kilos de frijol, 6.5 de huevo y 14.8 de tortillas, según estimaciones de la Secretaría del Trabajo.

El poder adquisitivo del salario mínimo en México aumentará 154% real en 2026 respecto a 2018. En términos nominales, sin ajustes por la inflación, el aumento equivaldría a 256% pues el monto del salario mínimo en 2018 era de 88.40 pesos al día.

El sector patronal agrupado en la Coparmex recordó que con el incremento alcanzado para 2026 una familia de cuatro personas en la que dos ganen el mínimo podrán adquirir la canasta alimentaria y no alimentaria. Según sus cálculos, el poder adquisitivo del mínimo general había perdido 70% de su poder adquisitivo.

Sin embargo, la Coparmex advierte que los incrementos al salario mínimo tienen límites y no pueden seguir alzas indefinidas sin efectos adversos.

"Los aumentos recientes al salario mínimo han sido exitosos; sin embargo, la política salarial tiene límites. No es posible seguir aumentándolo indefinidamente sin generar presiones que afecten al empleo formal, la competitividad o la viabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas", de acuerdo con el posicionamiento público del organismo empresarial.

¿Quién fija el aumento al salario mínimo en México?

La fijación del salario mínimo es una negociación tripartita en la que participan el sector de los trabajadores, el empresarial y la representación del gobierno federal a través de la Comisión Nacional de Salario Mínimos (Conasami), de acuerdo con los artículos 94 y 95 de la LFT.

El Consejo de Representantes de la Conasami está integrado tanto por patrones como por empleados. Ese Consejo se forma por 11 representantes propietarios y 11 suplementos, de ambos sectores. Al gobierno federal lo representa el presidente de la Conasami y quien también es presidente del Consejo de Representantes. Actualmente el representante es Luis Felipe Munguía Corella.