Amnistía Internacional acusa a Hamás de crímenes contra la humanidad en ataques del 7 de octubre

Amnistía Internacional acusó el jueves al movimiento islamista Hamás y otros grupos armados palestinos de crímenes contra la humanidad, incluyendo exterminio, durante y después de los ataques del 7 de octubre de 2023 que desataron la guerra en Gaza.

"Grupos armados palestinos cometieron violaciones del derecho humanitario internacional, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad durante sus ataques en el sur de Israel que comenzaron el 7 de octubre de 2023", señaló la organización de derechos humanos en su informe de 173 páginas.

Según Amnistía, la matanza masiva de civiles del 7 de octubre constituye el "crimen contra la humanidad de exterminio".

El organismo también acusó a Israel de cometer genocidio en su campaña de represalia en Gaza, algo que Israel ha rechazado.

Amnistía agregó que Hamás y otros grupos armados palestinos en Gaza "continuaron cometiendo violaciones y crímenes bajo el derecho internacional en su retención y maltrato de rehenes".

"La retención de rehenes se realizó como parte de un plan explícitamente declarado y explicado por la dirigencia de Hamás y de oros grupos armados palestinos", señala el informe.

Amnistía acusó previamente a Hamás y otros grupos de cometer crímenes de guerra, que son violaciones graves del derecho internacional contra civiles y combatientes durante conflictos armados.

Los crímenes de lesa humanidad pueden ocurrir en tiempos de paz e incluyen la tortura, la violación y la discriminación, ya sea racial, étnica, cultural, religiosa o de género, e implican "un ataque generalizado o sistemático contra cualquier población civil".

El ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 causó la muerte de 1,221 personas y otras 251 personas fueron tomadas como rehenes, incluyendo 44 que estaban muertos.

De los 207 rehenes tomados con vida, 41 murieron en cautiverio. Al momento de divulgar el documento, todos fueron entregados a Israel como parte de un acuerdo de tregua en Gaza, con excepción del cuerpo de un soldado israelí.

Entre los actos señalados como crímenes contra la humanidad por Amnistía figuran asesinato, exterminio, encarcelamiento, tortura, desaparición forzada, violación y "otras formas de violencia sexual".