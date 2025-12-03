Canacintra, Concanaco, Coparmex respaldan alza al salario mínimo y 40 horas; alertan impacto a mipymes

La Concanaco, Coparmex y Canacintra reconocieron el avance de la reforma laboral al considerar gradualidad en la reducción de horas de trabajo, sin embargo, alertaron que las mipymes serían las afectadas, al castigarlas con mayores cargas fiscales por incentivar la contratación, que conllevaría a despidos.

El sector privado expresó que las empresas harán un esfuerzo para mejorar en 13% el salario mínimo para el 2026, aunque existe el riesgo de despidos ante la caída de la actividad económica.

“Esta reforma avanza en la dirección correcta, pero para que sea verdaderamente justa debe cerrar el círculo: si vamos a pagar mejor al trabajador, necesitamos el respaldo fiscal del Estado para sostener la formalidad y evitar despidos. Una reforma laboral sin subsidios puede terminar afectando a quienes más necesita proteger: los negocios familiares”, afirmó Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco- Servytur).

Al respecto, la presidente de la Canacintra, María de Lourdes Medina, afirmó que el salario mínimo es relevante para que la gente tenga mayor calidad de vida, pero eso quiere decir que todas las empresas puedan soportar, es totalmente complicado porque hay empresas de unos cuantos.

“En general será complicado, pero lo vamos a cumplir, no va a ser tan fácil”, y queda la pregunta de: “¿Cuántas Pymes van a tener la capacidad de atender esas prestaciones?, para ellos sí sería mucho más complicado”, porque admitió -en conferencia de prensa-, hay riesgo de que algunas no puedan hacer frente.

En un comunicado de prensa, Juan José Sierra, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ratificó el acompañamiento al objetivo planteado por la presidenta Claudia Sheinbaum de alcanzar para 2030 un salario mínimo equivalente a 2.5 veces el valor de las canastas alimentaria y no alimentaria.

No obstante, “para sostener esa ruta, consideramos indispensable realizar una observación continua del mercado laboral, la inflación y el crecimiento económico, a fin de evaluar cada año la pertinencia de los ajustes y garantizar estabilidad para las empresas y el empleo formal”, señaló.

El sector patronal destacó el acuerdo tripartito del Consejo de Representantes de la Conasami para ajustar el salario mínimo general de 278.80 pesos a 315.04 pesos, así como el acuerdo para establecer una jornada laboral de 40 horas semanales de manera gradual, a partir del 2027.

Al respecto, la vicepresidenta nacional de sectores y ramas industriales de Canacintra, Margarita Gálvez, dijo que hay empresas que corren el riesgo de cerrar o despedir personal, sobre todo porque en diciembre son comunes los recortes.