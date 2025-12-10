Alpek concluye proceso de Controladora Alpek

Alpek, compañía petroquímica escindida del conglomerado industrial Alfa, ahora Sigma Foods, dijo que concluyó exitosamente el proceso de fusión de Controladora Alpek, por lo que esta última dejó de existir y será deslistada de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Como parte del proceso, los accionistas de Controladora Alpek recibieron acciones de la petroquímica, quien busca ser considerada para el índice representativo del mercado, el S&P/BMV IPC.

“La conclusión de la fusión representa un hito estratégico para Alpek, reforzando nuestra posición en el mercado y respaldando nuestro compromiso de generar valor a largo plazo para nuestros accionistas”, dijo Jorge Young, director general de Alpek, en un comunicado. “Contar con una sola entidad listada con un mayor capital flotante, seguido de una mejora esperada en la liquidez de las acciones, incrementará las probabilidades de que la compañía sea incluida en índices como el IPC”.

A raíz de una escisión que realizó Alfa el año pasado nació Controladora Alpek, que comenzó a cotizar el 7 de abril y la cual contenía 82.09% del capital social de Alpek, el negocio encargado de producir y vender productos petroquímicos a partir de sus 35 plantas.

Por lo tanto, Controladora Alpek solo tenía títulos de Alpek, no ejercía control sobre la participación accionaria ni generaba operaciones propias.

“Esta estructura generó duplicación en la representación del negocio e incluso confusión entre los inversionistas, lo que motivó la propuesta de fusión, mediante la cual Controladora Alpek se absorbe en Alpek, quedando Alpek como la única sociedad que subsiste y continuará operando y cotizando en la BMV”, señaló Alik García, subdirector de Análisis en Valmex.

El 25 de noviembre, ambas empresas acordaron en asambleas extraordinarias el canje de 0.309933698216403 acciones de Alpek por cada acción de Controladora Alpek.

Fusón positiva

Para Valmex, la fusión tiene tintes positivos y continúa en un proceso similar al observado en la fusión entre Controladora Nemak y Nemak en septiembre de 2021.

“La operación busca simplificar la estructura administrativa, reducir costos duplicados, mejorar la transparencia del valor para los inversionistas y, potencialmente, aumentar la liquidez, aunque, como en cualquier fusión, implicará procesos legales y administrativos que deberán completarse antes de que la fusión tenga efectos legales”, indicó el especialista del intermediario bursátil.

Alpek dijo que esta fusión concluye el proceso que arrancó hace más de un año con la escisión de Alfa.