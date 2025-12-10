Congreso de Honduras asegura que no validará resultados electorales

La Comisión Permanente del Congreso de Honduras dijo el miércoles que no validará los resultados de las elecciones presidenciales del 30 de noviembre, mientras crecen las protestas sociales que acusan de fraude y demandan la nulidad de los comicios.

"El Congreso Nacional no validará un proceso manchado por presiones internas de estructuras del crimen organizado vinculadas al narcotráfico, maras como MS-13, 18 entre otras y mucho menos las presiones externas y por la vulneración directa de la libertad de los electores", dijo Luis Redondo, presidente del congreso, en conferencia de prensa en la capital Tegucigalpa.

El escrutinio preliminar de las elecciones presidenciales en Honduras de fines de noviembre continuaba paralizado la mañana del miércoles, luego de que en la víspera llegó casi al 100%.

Ante esto, cientos de manifestantes ataviados con el color rojo de LIBRE protestaban cerrando un puente que une Tegucigalpa con la vecina Comayagüela.

Presidenta de Honduras denuncia "adulteración" de resultados

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció este martes una "adulteración" de los resultados de las elecciones en su país y condenó la "injerencia" de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien apoya a un candidato derechista.

"El pueblo asistió y participó valientemente y decidido en las urnas, pero vivimos un proceso marcado por amenazas, coacción, manipulación del TREP (sistema de resultados preliminares) y adulteración de la voluntad popular", dijo Castro durante un acto público en la localidad de Catacamas.

Candidato respaldado por Trump lleva la delantera

El candidato del conservador Partido Nacional, Nasry Asfura, mantenía el miércoles una ventaja de poco más de 42,000 votos sobre el contendiente del centrista Partido Liberal, Salvador Nasralla, de acuerdo a los resultados oficiales con el 99.40% de las actas transmitidas. Asfura, exalcalde de Tegucigalpa de 67 años y quien ha sido respaldado abiertamente por Donald Trump, presidente de Estados Unidos, obtenía el 40.52% de los votos frente al 39.20% del presentador de televisión Nasralla. Más atrás aparecía la candidata de LIBRE, la exministra Rixi Moncada, con el 19.29% de las preferencias y la mitad de votos que sus contrincantes.

Aproximadamente el 14.5% de las actas presentan inconsistencias y serán revisadas en un escrutinio especial. El proceso, que se espera que comience en las próximas horas, contará con representantes de los partidos políticos, del CNE y observadores independientes.

Las actas con inconsistencias pueden tener cientos de miles de votos, más que suficientes para cambiar la tendencia actual, lo que prolonga la incertidumbre en Honduras, el segundo país más pobre de América, solo por detrás de Haití. Los resultados seguirán siendo preliminares mientras no se complete la revisión, y el CNE tiene hasta el 30 de diciembre para declarar al ganador, que asumirá en enero para el período 2026-2030.