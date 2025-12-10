Crudo sube tras incautación de EU de un petrolero en Venezuela

Los precios del petróleo cerraron al alza el miércoles después de que funcionarios dijeron que Estados Unidos confiscó un petrolero frente a las costas de Venezuela, lo que aumentó las preocupaciones sobre los suministros inmediatos.

Los futuros del crudo Brent subieron 27 centavos, o 0.44%, a 62.21 dólares el barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos ganaron 21 centavos, o 0.36%, a 58.46 dólares el barril. La mezcla mexicana de exportación se ubicó en 54.76 dólares por barril, un aumento de 18 centavos, o 0.33% respecto a su último cierre.

Estados Unidos incautó un petrolero frente a las costas de Venezuela, según informaron a Reuters dos funcionarios estadounidenses. Los funcionarios no identificaron el petrolero ni especificaron dónde se llevó a cabo la interdicción liderada por la Guardia Costera.

Los precios del petróleo probablemente reaccionarán más bruscamente si la confiscación es seguida por más acciones similares, dijo Ed Hayden-Briffett, analista de petróleo de Onyx Capital Group.

Los precios del petróleo habían caído casi 1% más temprano en la sesión después de que datos del gobierno estadounidense mostraran que los inventarios de petróleo crudo del país cayeron en 1.8 millones de barriles en la semana que terminó el 5 de diciembre.