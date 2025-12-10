José Medina Mora asume como presidente del CCE; su prioridad será reactivar la inversión

El nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora Icaza afirmó que su prioridad será reactivar la inversión para incrementar el crecimiento económico, la unidad empresarial y lograr el acompañamiento con el gobierno federal para lograr libre comercio en la revisión del T-MEC.

Afirmó que México continuará inmerso en la incertidumbre mundial, presionado por los aranceles que impone Estados Unidos, sin embargo, la estrategia será trabajar en atraer inversiones de largo plazo.

“Siempre estaremos impulsando el libre comercio, consideramos que esa es la manera de avanzar los países. Sin embargo, también somos realistas de que esa es la postura que ha tenido los Estados Unidos”, advirtió, por lo que se requiere de unidad empresarial e ir en bloque con el gobierno de Claudia Sheinbaum hacia la negociación del T-MEC.

En el marco de la Asamblea General Anual Ordinaria del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), los presidentes de los organismos que integran al máximo órgano de representación del sector privado eligieron por unanimidad a José Medina Mora Icaza como nuevo Presidente del CCE para el periodo 2026-2027.

Para ello, el líder empresarial se planteó tres pilares de su gestión serán liderar un CCE que impulse un crecimiento económico con certeza, seguridad y reglas claras; preparar una participación sólida y técnica del sector empresarial de cara a la revisión del T-MEC en 2026 y reforzar el diálogo democrático y la cooperación entre Gobierno, empresas y sociedad, impulsando acuerdos que eleven la productividad, reduzcan desigualdades y garanticen que el crecimiento llegue a más familias.

Desde la perspectiva empresarial, el gobierno federal tiene que hacer su parte para garantizar que lleguen nuevos capitales, como es la eliminación de trabas a la inversión, simplificación de trámites, brindar mayor seguridad pública y en dotar de infraestructura, así como contar con energéticos para operar.

“Nosotros también tenemos que hacer nuestra parte; necesitamos una voz fuerte y unida de México”, para ir a la negociación del T-MEC a mediados del 2026, afirmó José Medina Mora.

El país debe presentarse con una posición firme tanto del gobierno como del sector empresarial para avanzar y defender los intereses nacionales.

Expuso que es el momento de estar en favor de México, y en alusión también del Mundial de Fútbol 2026 y el T-MEC, “todos tenemos que ponernos la camiseta verde para apoyar a nuestro país, porque son condiciones difíciles para el país, en donde sí la postura de Estados Unidos ha sido difícil, pero la presidenta Claudia Sheinbaum ha sabido tener una relación con serenidad, con cabeza fría que ha permitido una buena negociación. Esperemos que siga siendo y desde luego vamos a apoyar”.

También, el CCE hará contacto con todos los organismos empresariales, el Consejo -dijo- tiene una oficina en Washington y se cuenta con esa relación con diversas empresas. “desde luego estaremos haciendo esta visita a principios de año a Washington”.

Una tercera prioridad es recuperar la representatividad del CCE, no sólo de las medianas y grandes empresas, sino también de los micro y pequeños negocios, a los que tienen que llevarles financiamiento.

Aclaró que la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Cancintra) y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) no están fuera del organismo cúpula, son parte del nuevo CCE.