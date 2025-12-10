Guido Pizarro minimiza estadísticas previo a final ante Toluca

Tigres y Toluca escribirán la primera página de su historia en una final de Liga MX este jueves, en el estadio Universitario de Nuevo León, que es una auténtica fortaleza para el equipo local.

Cuatro empates y tres derrotas es el balance de los Diablos en todas sus visitas al ‘Volcán’ en fase final en la historia de los torneos cortos. Ese invicto de Tigres en casa ha sido clave para superar seis de siete eliminatorias ante Toluca.

Sin embargo, el entrenador actual de los regiomontanos, Guido Pizarro, minimiza ese historial de cara a un nuevo episodio en la final del Apertura 2025.

“Más allá de que son estadísticas, el foco me pone en que tenemos que hacer las cosas mejor que el rival para poder ganar”, mencionó el argentino en el Día de Medios desde Monterrey.

“Son estadísticas que están ahí, pero me ocupa que entendamos lo que requiere el día de mañana, la importancia que tiene el juego (de ida) para tomar ventaja y haremos todo lo posible para lograrlo, pero también entendiendo que son 180 minutos para ganar la serie”.

Esta será la primera final de Guido Pizarro como entrenador, pues hasta el 1 de marzo de 2025 era jugador activo de Tigres.

El Apertura 2025 representa su primer torneo completo como director técnico, contrario a Antonio Mohamed, su colega en Toluca, quien debutó en los banquillos hace 22 años y acumula cuatro títulos de Liga MX con equipos diferentes: Tijuana en 2012, América en 2014, Monterrey en 2019 y Toluca en 2025.

Ante eso, Pizarro manifestó su sentir sobre Mohamed: “Admiración, ha tenido un recorrido muy importante en nuestra liga, toda su trayectoria habla por sí sola. Le tengo un aprecio a nivel personal, hemos compartido momentos fuera de cámara y creo que tiene el reconocimiento de todo el país por todo lo que ha hecho en todos los equipos que ha tenido”.

Pizarro no es un inexperto en finales. Como jugador ganó nueve con Tigres, incluso, la única a nivel internacional en la Copa de Campeones de CONCACAF 2020.

Eso es algo que ha tratado de transmitir a sus jugadores desde que compartían vestidor y ahora mucho más con una final en puerta, recalcando que hay caras nuevas que no saben lo que es ganar un título en Tigres, como Ángel Correa y Juan Brunetta.

“Desde el primer día el desafío personal y de toda la gente grande que está en el vestuario era inculcarles lo que es Tigres, los valores de nuestra institución y que el día que no estemos el equipo siga compitiendo. Esos chicos han dado pasos adelante a nivel liderazgo y ya entienden muy bien lo que requiere ponerse la camiseta de Tigres. Más allá del resultado, nuestra historia y valores tienen que estar siempre y creo que lo hemos construido muy bien”.

El ahora entrenador de Tigres tiene 35 años y se convertiría en el más joven en ser campeón de Liga MX en toda la historia si logra doblegar al Toluca de Antonio Mohamed, que defiende el título del Clausura 2025.

No obstante, no es algo que le haga perder el piso en el tema personal: “Sinceramente, lejos de hablar de mí, me pondría muy feliz por los jugadores y por nuestra gente. Ese es un tema anecdótico, son estadísticas, pero lejos de hablar de mí me ilusiona que podamos lograr el título porque los jugadores se han preparado y han trabajado para esto, también por nuestra gente por cómo nos han acompañado y empujado”.

El argentino le da más peso al equilibrio emocional que puedan encontrar sus jugadores que a las estadísticas antes señaladas.

“Más allá de que son momentos muy emocionales, también tenemos que entender que implica una estabilidad emocional y táctica para comprender lo que va pasando y para hacer las cosas bien individual y colectivamente, con mucha naturalidad y cercanía de parte mía hacia los jugadores, con mucho entendimiento de que mañana, más allá de todo lo emocional, tendremos que entender qué es lo que va ocurriendo para poder ganar”.

La final de ida del torneo Apertura 2025 de Liga MX se disputará este jueves a las 20:00 horas del centro de México en el estadio Universitario.

La vuelta será el domingo 14 de diciembre a las 19:00 horas en el estadio Nemesio Diez. Aquí ya no es válida la regla de mejor posición en la tabla, por lo que el trofeo se lo llevará el equipo que más goles haga en el marcador global o, en caso de ser necesario, en tiempos extras o penales.