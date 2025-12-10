Actividades de apoyo a comunidad LGBTQ+ en Mundial 2026 se mantienen, pese a quejas de Irán y Egipto

Las actividades de apoyo a la comunidad LGBTQ+ previstas alrededor del partido del Mundial 2026 entre Irán y Egipto, a disputarse en Seattle, siguen adelante pese a las objeciones de esos dos países, confirmó esté miércoles el comité organizador local.

Este juego, programado para el 26 de junio dentro de la fase de grupos del Mundial de Norteamérica, ya se había designado como una plataforma para promover el fin de semana del Orgullo en Seattle antes de que conocieran las selecciones participantes.

Tras la oposición de autoridades de Irán y Egipto, países donde se castiga la homosexualidad, el comité organizador del Mundial en Seattle emitió un comunicado para ratificar que siguen en pie las actividades previstas fuera del estadio Lumen Field.

El comité "sigue adelante como estaba planeado con nuestra programación comunitaria fuera del estadio durante el fin de semana del Orgullo y a lo largo del torneo", dijo en el texto su vicepresidenta de comunicaciones, Hana Tadesse.

La región del Pacífico Noroeste "alberga una de las comunidades iraní-estadounidenses más grandes del país, una próspera diáspora egipcia y comunidades ricas que representan a todas las naciones a las que estamos recibiendo en Seattle", indicó.

"El futbol tiene un poder único para unir a las personas más allá de fronteras, culturas y creencias", señaló. "Estamos comprometidos a garantizar que todos los residentes y visitantes experimenten la calidez, el respeto y la dignidad que definen a nuestra región".

En reacción a estos planes, el presidente de la Federación Iraní de Futbol, Mehdi Taj, dijo el martes que se trata de "una decisión irracional que favorece a un grupo en particular".

"Nosotros (Irán) y Egipto nos oponemos a esta decisión", afirmó Taj, citado por la agencia local Isna.

La televisión estatal iraní indicó que Irán "impugnará" esta decisión ante la FIFA.

En virtud de la ley islámica (sharía), las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo están prohibidas en Irán y, en algunos casos, pueden ser castigadas con la pena de muerte.

La Federación Egipcia de Fútbol, de su parte, comunicó que había enviado una letra oficial al secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom, rechazando "en términos absolutos" cualquier actividad vinculada al apoyo LGBTQ+ durante el partido.

La homosexualidad no está explícitamente prohibida en Egipto, pero a menudo se castiga mediante leyes formuladas de manera vaga que prohíben la "depravación".