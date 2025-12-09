¡Mucho ojo! Pagar menos del salario mínimo se castiga con prisión y multa de hasta 362,000 pesos

Los empleadores que en México paguen a los trabajadores por debajo del nivel que marca el salario mínimo vigente incumplirán la ley y pueden ser sancionados con multas de hasta 362,048 pesos y penas de hasta seis años de prisión.

La Ley Federal del Trabajo fija las sanciones económicas y de prisión para los empleadores que pagan menos del mínimo, e incrementan en función del monto no pagado.

Los montos de las sanciones económicas establecidos por la LFT son los siguientes:

90,512 pesos (800 UMAS), cuando el monto omitido no excede el valor mensual de un salario mínimo.

181,024 pesos (1,600 UMAS), si la omisión es mayor al importe de treinta veces la UMA, pero no excede tres meses de salario mínimo general.

362,048 pesos (3,200 UMAS), cuando la omisión excede a los tres meses de salario mínimo general del área geográfica.

Adicional a esto, la Ley Federal del Trabajo contempla prisión. Las penas van de los seis meses a los cuatro años de cárcel, dependiendo la cantidad que no se pagó.

Estas sanciones también aplican para los salarios mínimos profesionales fijados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami). Esta categoría de salarios engloba 61 trabajos, oficios o profesiones que requieren un mayor nivel de especialización.

Por ejemplo, el monto más alto de ese listado corresponde a la profesión de reporteros y reporteros gráficos, quienes para 2026 deberán recibir como mínimo un salario de 705.46 pesos diarios. Con apenas un 0.6% más o 1.81 pesos arriba del general, el último lugar de la lista lo ocupa el oficio de manejador de granja avícola con un monto de 316.85 pesos diarios.

La decisión sobre cómo aplicar la pena a la empresa que viole la LFT dependerá de qué tan debajo del monto legal se encuentra el salario real que da a los empleados.

“Juega el que tanto menos pagas. Si no pagas menos del equivalente a un mes de salario mínimo, pues te aplica la primera multa”, dice Diego García Saucedo, abogado especialista en relaciones laborales y socio director en García Velázquez Abogados.

“Estas sanciones pueden ser por persona trabajadora, es decir, pueden ser acumulativas”, dice Vanessa Díaz Vázquez, abogada especialista en derecho del trabajo.

La fundadora de LaboralMx recuerda que las penas se agravarán si la omisión del empleador ocurre en sectores específicos como el campo y otros.

“El artículo 1004 de la Ley Federal del Trabajo establece que cuando esto aplica únicamente para diversos sectores como son sector de campo, agrícola, minera, comercial o de servicios, que este entregue cantidades menores al salario mínimo fijado como general, se puede sancionar con agravantes”, dice Vanessa Díaz.

La Ley de Trata de Personas contempla un apartado sobre explotación laboral. Será considerado un delito “si paga un salario por debajo de lo legalmente establecido”, entre otras situaciones.

Las sanciones por el delito de explotación laboral son penas que van de 3 a 10 años de prisión y de 5,000 a 50,000 días multa.

Pago inferior al salario mínimo: ¿Cómo se denuncia?

Los trabajadores pueden denunciar ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, incluso de manera anónima, que en su centro laboral se paga menos que el salario mínimo vigente. Hecha la denuncia, la dependencia ordenará una inspección a la empresa señalada para corroborar el incumplimiento.

“Lo primero que debe de pasar es que exista una denuncia, ya sea anónima o firmada, ante la Secretaría de Trabajo y Provisión Social que deriva en una inspección en materia de condiciones generales de trabajo y que esta inspección detecte precisamente esa violación”, explica el abogado García Saucedo.

Si las empresas no pagan la multa correspondiente, entonces puede iniciarse la investigación penal ya como un posible delito; sin embargo, es poco frecuente pues con el cumplimiento del castigo económico ya no hay delito a perseguir.

La Secretaría del Trabajo canalizará el caso ante el Ministerio Público o la Fiscalía correspondiente por omisión para que comience una investigación penal.

“No creo que haya una estadística como tal de cuántos casos llegan o no a prisión porque sería una estadística que ya no estaría dentro de las autoridades laborales, pero con base en mi experiencia te puedo decir que es poco común”, añade.

Vanessa Díaz agrega que la herramienta de los inspectores a cargo de dar seguimiento a las denuncias por esta violación es el reglamento general de inspección del trabajo y aplicación de sanciones. “Marca todos los parámetros para sancionar”, menciona la fundadora de LaboralMx.

El dinero cobrado al empleador multado no va al bolsillo de los trabajadores. La Secretaría del Trabajo no es la encargada de recibir el monto de la multa, sino Hacienda a través de su Tesorería.

“Paradójico, porque el trabajador no se llevó un peso de ello”, destaca García Saucedo.

Si el empleado busca recibir una reparación del daño económico el recurso con el que cuenta es solicitar rescisión de contrato y una indemnización.

“Eso implica llevar una controversia jurisdiccional ante un tribunal laboral y dos, evidentemente que es por lo que luego no se se ven muchos casos de demandar la alteración de las condiciones generales de trabajo, el hecho de romper el vínculo laboral, el trabajador dice, ‘pues sí, a lo mejor voy a ganar el juicio, pero implica quedarse sin trabajo al menos de inmediatez’”, detalla.

Recomendaciones a empleadores

Los especialistas llaman a las empresas a apegarse a la ley y no pagar menos de lo que indica para evitar sanciones.

“Que el patrón no deje de lado esto, que no busque figuras extrañas y que trate a todo lugar de dar cumplimiento a la ley porque para este caso sí se prevén cuestiones privativas de la libertad y eso es de lo más grave que podríamos tener en la legislación laboral”, advierte Diego García Saucedo.

Para evitar sanciones, las empresas pueden ajustar los contratos desde la entrada en vigor del nuevo salario mínimo.

“Una de las obligaciones es el pago de salario. Si éste se actualiza también deben actualizar el contrato. Se puede hacer una actualización integral del contrato, se puede hacer mediante una adenda. Va a depender mucho de lo que sea más eficiente para el empleador”, explica Vanessa Díaz Vázquez.

Salario mínimo en 2026

A partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo general incrementará 13% para quedar en 315.04 pesos diarios, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) el alza será 5% para llevarlo a 440.87 pesos diarios.

Mensualmente, el referente mínimo general será de 9,582.47 pesos y en los 46 municipios que abarcan la región fronteriza norte ascenderá a 13,409.80 pesos.

“El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de una o un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de las y los hijos”, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.

En 2026, ese ingreso equivaldrá al costo de 2 canastas básicas alimentarias. La meta del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum es que en 2030 alcance para 2.5 canastas.