ONU reanuda parcialmente actividad en frontera Afganistán-Irán, suspendida por restricción a mujeres

La ONU reanudó parcialmente su actividad en la frontera de Afganistán con Irán, suspendida recientemente por restricciones del gobierno talibán al personal femenino local, dijo el miércoles un alto funcionario de la organización mundial.

Las agencias de la ONU en Afganistán habían suspendido a principios de noviembre todas las operaciones en la frontera con Irán, adonde llegan miles de afganos en la ruta hacia su país, aludiendo a nuevas restricciones pero sin detallarlas.

Durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, el jefe de operaciones humanitarias de Naciones Unidas, Tom Fletcher, explicó que esto se debía a una decisión de finales de octubre de las autoridades talibanas de prohibir que "casi todas" las mujeres afganas trabajaran en el centro de acogida de migrantes de Islam Qala, principal punto de paso para los afganos que Irán expulsa de su territorio.

Desde entonces, "hemos logrado que un pequeño número de empleadas del sector sanitario vuelva al trabajo, y los servicios de salud vitales se han reanudado, de forma limitada. Pero otras operaciones siguen temporalmente suspendidas", dijo.

Fletcher instó a las autoridades talibanas a levantar las restricciones para que las mujeres afganas puedan trabajar para el organismo mundial.

En 2022, los talibanes prohibieron a las ONG emplear a mujeres afganas, y en 2023 extendieron la medida a las agencias de la ONU, tolerando no obstante el empleo de mujeres en ciertos sectores o el trabajo a distancia.

"La ausencia de mujeres en el lugar de trabajo es otro trágico recordatorio de las inaceptables restricciones que enfrentan las mujeres afganas", dijo Fletcher.

También destacó el grave efecto de los recortes masivos a la ayuda humanitaria en todo el mundo y su profundo impacto en Afganistán.

Este invierno, por primera vez en años, Afganistán prácticamente no contará con distribución de ayuda alimentaria internacional, con el cierre de más de 300 sitios de asistencia nutricional.

"Con 3.7 millones de niños que necesitan asistencia nutricional, incluidos 1.7 millones en riesgo de muerte si no reciben tratamiento, las consecuencias serán catastróficas", advirtió Fletcher.