Wall Street sube tras recorte de tasas de la Reserva Federal

Los principales índices bursátiles estadounidenses cerraron con ganancias, después de que la Reserva Federal recortó las tasas de interés en 25 puntos base y señaló que es probable que por ahora ponga en pausa nuevas rebajas ya que sus estimaciones apuntan a una economía sólida.

El S&P 500 ganó 0.68%, a 6,886.80 puntos; el Nasdaq Composite ganó 0.33%, a 23,654.16 unidades y el Promedio Industrial Dow Jones subió 1.05%, a 48,057.87 enteros.

La Fed dijo que antes de su próximo cambio de política monetaria buscaría señales más claras sobre la dirección del mercado laboral y la inflación, que “sigue siendo algo elevada”.

Pero las proyecciones de la Fed mostraron una mediana de expectativas de otro recorte de un cuarto de punto en 2026, en línea con la reunión de septiembre.

Los responsables de la política monetaria elevaron las expectativas para el crecimiento del PIB en 2026 a 2.3% desde el 1.8% de septiembre y mantuvieron su estimación para el desempleo a finales del próximo.

Jerome Powell, presidente de la Fed, dijo que la política está bien posicionada para responder a lo que le espera a la economía, pero se negó a dar orientaciones sobre si habrá otro recorte de tasas en un futuro próximo.

“El comunicado hizo hincapié en la debilidad del mercado laboral como principal razón para el recorte de 25 puntos básicos”, dijo Michael Rosen, director de Inversiones de Angeles Investments.

BMV y BIVA frenan ganancias

El índice S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores perdió 0.45% a 63,409.40 puntos y el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) perdió 0.56% a 1,256.43 unidades.

Los indicadores cayeron por primera vez en la semana, contrario al giro que dieron sus pares en Estados Unidos tras el recorte de la Fed.

Los títulos del gigante de medios de comunicación Televisa escalaron 6.78% a 10.86 pesos y lideraron las ganancias dentro del IPC; por otro lado, el conglomerado químico industrial Orbia, fue la empresa que más cayó, con un retroceso de 3.32% a 16.31 pesos por acción.

Los inversionistas también incorporaron que la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que establece un incremento a los aranceles para los productos procedentes de países con los que México no tiene un tratado de libre comercio, alineándose con la estrategia estadounidense.

Banorte dio a conocer que la Comisión Nacional Antimonopolio autorizó la venta de Banco Bineo.